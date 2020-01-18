「2020屏東熱帶農業博覽會」登場，行政院長蘇貞昌今（18）日出席開幕式時表示，屏東熱帶農業博覽會每個展區都各具特色，不但可作為假期休閒、培養親子感情好去處，更是給孩子機會教育的好地方。屏東有優質的農、漁產品，好玩、好吃又好看，歡迎民眾在春節連續假期，一起到屏東走春。

蘇貞昌表示，「2020屏東熱帶農業博覽會」盛大展開，他再次與太太專程前來參觀，可說是參加屏東熱帶農業博覽會最多次的行政院長，台北雖寒流來襲，但屏東卻很溫暖，屏東是好地方，有豐富的農、漁產品，也有完善的宅配和包裝，歡迎民眾來到屏東可多加品嚐，並能踴躍購買做為送人的伴手禮。

蘇貞昌指出，屏東熱帶農業博覽會舉辦迄今已第11屆，每個展區都極有特色，若孩童到展區參觀，可認識多種水果、花卉及農作，走一趟會場比課本上的知識更有印象，是給孩子最好的機會教育；除熱銷屏東外，更期待台灣各地都能成功行銷農業，他請農委會針對此次熱帶農業博覽會大力補助屏東縣府3,500萬，未來也要經常補助。屏東各地都有特色，更擁有各種農、漁產品，例如屏東盛產台灣重要的外銷花卉文心蘭，台灣銷往日本的文心蘭，高佔日本進口文心蘭的9成，另外像屏東的咖啡、可可豆及黑珍珠蓮霧也都非常出名。

每年屏東熱帶農業博覽會最受矚目的彩稻田，蘇貞昌特別登上觀景台，登高眺望今年以「OPEN將家族」為主題，打造的超萌3D立體彩繪稻田，繽紛又充滿童趣。

屏東縣政府表示，屏東熱帶農業博覽會自1月18日至2月9日（除夕休園），在屏東熱帶農業示範園區舉行，今年博覽會包括彩繪稻田、迎春花海、夢幻彩瓜廊道、迷霧蘭境、魔法鳳梨主題樂園及農村再生等26個特色主題區，內容涵蓋農、漁、畜、原住民、客家及休閒觀光體驗，除了展出熱帶地區水果、花卉、農作及農特產品，也結合屏東農業與現代科技，透過彩色稻種培育及3D立體化電腦技術，將稻田呈現為藝術畫布，展現農業與觀光、科技、藝術及教育結合的創新價值。