《微微笑廣播網》扁呂同框「有夢上水」，國家前正副總統陳水扁、呂秀蓮相會廣播節目LIVE現場。扁主持人、呂大來賓，開創廣播史上先例。扁呂2004年為民進黨取得執政權開啟政黨輪替濫觴，今2021年連袂在廣播節目與談也見證台灣民主發展的綠色軌跡。

扁說：「前副總統來上前總統的節目，這全世界來講，我相信要找其它(事)例，也沒有那麼簡單。這是歷史性的時刻與鏡頭」。

扁推崇肯定呂秀蓮是其八年總統任內的最佳拍檔、最佳輔佐，也是台灣第一才女、最有情有義的副總統。

扁呂配在2004年首次為民進黨取得全國性過半數選票，扁說，這攏寫上歷史紀錄，他非常感謝呂秀蓮(副總統)。呂則感謝扁的牽成….

「美國是全世界民主大國，但直到現在才有女性副總統，慢了台灣20年」呂秀蓮推崇歸功扁，扁呂同聲，這是台灣驕傲。扁並進一步指出，這是時勢所趨，誰都無法擋。

為傳承本土文化，微微笑廣播網創辦人、廣播教父石川以推廣台語之美的初心，傳送「台灣上水的聲音」為志業。呂秀蓮在節目結束後在微微笑廣播網「火線人物」與石川合照的看板上，寫上「台灣之光」。她並說，這是肯定微微笑廣播網是「台灣之光」。

呂秀蓮在節目中並秀出與說明其所出版「新書兩岸恩怨如何了」的對中與對美的「雙兩岸關係」的構想與思維，她並盼中國領導人要改變並尊重台灣，更多相關勁爆話題與完整內容，請鎖定本周日9/12上午十點微微笑廣播網與LIVE影音頻道。

附註※適逢颱風等時間因應，《微微笑廣播網》扁「有夢上水」今周六採預錄，明周日播出。