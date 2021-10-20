中華亞太菁英交流協會日前公布最新民調結果：兩國互不隸屬！ 民調：僅15％不支持 國民黨支持者逾5成反對 。這結果凸顯出需要把台灣、中華民國、中華人民共和國，共同擺在思考和討論的平台。

蔡英文總統在今年國慶演講試圖在中華民國歷史，以來到台灣作為分割點，並以更堅定的立場表明，中華民國與中華人民共和國互不隸屬。這談話的內容顯示出蔡總統努力將兩個密切相關、但其實是關於台灣定位一體兩面的論述；在現今國內外環境下，以儘量不帶有挑釁意味字眼來跟國人、對岸政權、以及國際社會，作出既合乎歷史事實、政治現實的說明，並標定現今與未來策略的基礎定向，的確具有重大意義。

中華民國與中華人民共和國互不隸屬，其理至明。政治、歷史、社會各相關領域學者專家的論述發表，社群團體和個人的體認與回應，已是九車充棟之豐富。兩個明確而重要的歷史時間點，標定了中華民國政體的結束事實：國共內戰的勝負收場及緊隨1949年10月1日中華人民共和國的宣告成立，以及聯合國大會1971年10月25日第2758號決議，對於聯合國及相關國際組織之恢復中華人民共和國的代表權之確認。至於台灣如何處理中華民國現在之所代表的政權實體、領土以及人民範圍，則是台灣社會要繼續面對與界定之無可迴避的歷史課題。中華民國政府按過去所宣稱的定位，在國際上被接受認可的空間，實質上早已不再存在。

也就是，台灣社會該嚴正面對的是：不僅中華民國不隸屬中華人民共和國（反過來說當然更不可能），台灣則又是屬於中華民國嗎？這議題是糾纏台灣社會七十餘年的陳年醬缸問題，答案很清楚，不是，只有的是中華民國在台灣的借殼上市。要釐清其實也並不比上述的「中華民國不隸屬於中華人民共和國」更複雜到哪裡去，也是各方論述著作資料之豐富何止九車充棟。根本點在於台灣社會群體的自我認同與接納，換言之，是感情（包括情緒）引導了認知，認知形成了抉擇的意向屬性。然而，現今連全民選出的總統在台灣社會仍往往得語帶玄機、用弦外之音的表達方式，毋寧是台灣社會，尤其本土社群，仍不無憂淒之感的現實妥協。

當上述台灣社會的民調顯示對於「中華民國和中華人民共和國互不隸屬」，整體群眾樣本70.6%支持，15.0%不支持，14.4%未表態；從交叉分析，政黨傾向為民進黨者有九成支持度，並無意外；倒是政黨傾向為國民黨者，不支持竟高達53.5%，僅36.8%支持，而9.6%未表態，其中訊息意涵值得探討。這也跟蔡總統的國慶演講之後，國民黨高層領導即有對總統的上述聲明發出回應，說是「違憲」或具有「台獨」意識和企圖的言詞態度，有著相當關聯。每在論及「中華民國」則國民黨人士，就當作形同其專屬之態度甚明，而只要讓國民黨保守派人士感到有人要將中華民國從大中國意識脫離，動輒就拿「台獨」帽子扣加其上，一副欲加以罪、甚至「槍斃可也」的態勢躍然呈現。可見大中國意識仍盤踞在不少深藍或國民黨保守派人士的思想，並影響其面對有關議題的抉擇，模糊了其中理性思辨的空間。

中共曲解2758決議打擊台灣

值今聯合國大會1971年通過第2758決議的五十週年，台灣人民需要從長期對該決議內容一知半解、甚至相當扭曲的記憶認知走離出來，重新釐清瞭解該決議對於台灣的國際參與、台灣地位歸屬，實際上，均未包含在該決議內容及意涵之中。在半世紀來，台灣穿著中華民國的外衣，卻長期承擔了被中共政權刻意曲解、誤導國際社會在其「一個中國」的宣稱和利誘威脅交相影響下，被無法理依據地剝奪了台灣進入國際社會組織和機構的機會。台灣需要求取適當話語權，來導正國際社會及政府的認知，配合國際情勢的轉變，為台灣以正常主體性的國家，開創進入國際組織與機構的契機。

同時，這也顯示出台灣在建立正常國家的長久努力道路上，已然面臨要思考從較傳統的「統獨之爭」做歷史階段的整理，更著重繼續以「正常國家定位進入國際」的主軸策略邁進。長期以來，這既是台灣這塊土地住民的期待與命運之所歸，當今國際情勢的演變下，台灣的執政、各政治團體、人民社群，也更需要審時度勢，掌握時代浪潮，延續先人前輩戮力艱辛的工程，開創後世子孫有尊嚴、自由的民主國家社會。