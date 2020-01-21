「小燈泡命案」兇嫌王景玉前年一審時遭判無期徒刑，今（21）日高等法院更一審以王嫌受思覺失調症影響，認按時服藥可控制病情，「有教化可能」，不判處死刑仍維持無期徒刑。圖／畫面翻攝自華視電視新聞

發生於2016年的北市內湖「小燈泡命案」，兇嫌王景玉一審時遭判無期徒刑，家屬出庭時曾請求法官將兇嫌判處死刑，今（21）日高等法院更一審宣判，以王嫌受思覺失調症影響，認定按時服藥可控制病情，「有教化可能」，不判處死刑，維持無期徒刑判決。全案仍可上訴。

王嫌在2016年3月間，於北市內湖砍殺當時年僅3歲的女童「小燈泡」頸部23刀致死，震驚社會。王嫌遭逮捕後，律師團主張鑑定後確定王嫌患有思覺失調症，在入監3年多隔離治療與按時服藥下，未出現妄想等精神干擾症狀，認知亦明顯改善，故不應判處死刑。一、二審依鑑定，合議庭認定王嫌患有思覺失調症，適用刑法第19條第2項規定減輕其刑，並於2018年7月判處犯嫌無期徒刑、褫奪公權終身。

王嫌在遭判處無期徒刑後，高院主動依「職權上訴」之規定，將全案上訴至最高法院，最高法院於同年12月將全案發回高等法院更一審。

去年12月高院更一審召開辯論庭，並傳喚被害者家屬「小燈泡媽媽」王婉諭出庭，王婉諭與丈夫請求法院判處兇嫌死刑，表示「社會安全網未建立，犯嫌也無病識感，希望讓每位小孩都有長大的機會。」今高院判決出爐，仍維持無期徒刑。

王婉諭在「小燈泡命案」後成為社會矚目焦點，曾投入司法改革工作，後加入時代力量成為該黨不分區立委提名人，並於今年大選中以不分區第三名席次當選。身為被害家屬的王婉諭，訴求建立社會安全網、犯罪被害者保護、改善育兒環境等。