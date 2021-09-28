隸屬英國皇家海軍「伊麗莎白女王」號（HMS Queen Elizabeth）航母打擊群的一艘護衛艦星期一（2021年9月27日）通過台灣海峽。中國軍方指責其居心不良。

隨航母打擊群一起部署在印太地區的皇家海軍「里士滿」號（HMS Richmond）護衛艦星期一發出推文說，「在東中國海地區經歷與夥伴和盟友們一個繁忙的合作期間後，我們正通過台灣海峽前往越南訪問，並訪問越南海軍。」

美國軍艦頻繁通過台灣海峽，但美國的盟國很少派軍艦穿越這一敏感海域。

「伊麗莎白女王」號航母打擊群9月上旬停靠日本訪問。期間，英國皇家海軍一位高級官員對日本媒體表示，台灣海峽很明顯是一個國際航運通道，也是自由與開放的印太地區的一部分。但是據英國媒體報導，為了不引起北京的反應，航母打擊群此次不會駛過台灣海峽。

「伊麗莎白女王」號航母打擊群目前在印太地區的行動是其首次「全球部署」的一部分。

英國在脫歐後重新評估了自己在世界秩序中的位置，並且將印太地區視為英國國防和外交政策的重點。

英國政府今年稍在一份報告說，「維護（印太地區）航行自由對英國的國家利益至關重要。我們已經與地區夥伴密切合作，並將通過我們的軍隊持續參與。」

中國官方的環球時報以「張狂」為標題報導了英國皇家海軍「里士滿」號護衛艦通過台灣海峽的消息，並引用外交部發言人早前的話說，「相關國家高調公開軍艦過台海究竟有何用意？我們切實地希望相關國家以實際行動尊重我們的主權和內政。」

自從美國總統拜登今年1月上任後，美國軍艦已經八次通過台灣海峽。今年8月27日，「基德」號導彈驅逐艦和海岸警衛隊「蒙羅」號巡邏艦通過台灣海峽後，中方指責「美方頻頻實施類似挑釁行徑，性質十分惡劣」，稱在美艦通過台灣海峽的過程中，解放軍東部戰區組織兵力進行了「全程跟監警戒」。

美國海軍堅稱，「這些艦隻在台灣海峽的合法穿越彰顯了美國對一個自由與開放的印度-太平洋的承諾。美國軍隊可以在國際法允許的任何地方進行飛行、航行和運作。」