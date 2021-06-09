美國疾病管制與預防中心（CDC）官方網站7日做出更新，調降111個國家與地區的「旅遊健康建議等級」，台灣的旅遊警示則是自4月21日就維持在第3級。示意圖／Pixabay

美國疾病管制與預防中心（CDC）官方網站7日做出更新，調降111個國家與地區的「旅遊健康建議等級」，包括上月24日提升至第四級「切勿前往」的日本也在此波調降中、被降至第3級，並將南韓從第2級降至最低風險的第1級，至於台灣的旅遊健康建議等級則維持不變，即基於防疫限制，應三思而後行。

根據美國國務院官網，針對台灣的警示自4月21日起就維持在第3級，即「基於2019冠狀病毒疾病（Covid-19）相關旅行限制，應再三考量」，並提到美國疾病管制暨預防中心（CDC）評估台灣疫情輕微，旅行健康風險處於低層級。

美國國務院將全球旅行安全分為4級，從最寬鬆的第1級「行使常規預防措施」、第2級「提高警覺」、第3級建議民眾「三思而後行」，到層級最高的第4級「請勿前往」。

《路透》報導，美國CDC在官網提到「旅遊健康建議的判別標準已做出更新」，藉此能將新冠疫情嚴重的國家以及疫情持續但受控的國家做出「清楚區分」。以第四級（極高風險）為例，美國CDC將標準從每10萬人100例上調至500例，至於有許多國家的級數較低，則是因為判別標準已有變化、或者疫情控制得宜。

美國CDC將61個國家從最高第四級調降至第3級（高風險），包括日本、法國、厄瓜多、菲律賓、南非、加拿大、墨西哥、俄羅斯、西班牙、瑞士、土耳其、烏克蘭、洪都拉斯、匈牙利、義大利、印尼、約旦、利比亞、巴拿馬、波蘭、丹麥和馬來西亞等。美國CDC的第3級旅遊健康建議中，建議美國旅客在旅行前須完全接種疫苗，未接種的旅客則是應避免前往該國進行不必要的旅行。

美國CDC指出，另外有50個國家和地區已被調降至第2級或第1級，疫情風險排名最低的國家包括新加坡、以色列、南韓、冰島、貝里斯和阿爾巴尼亞。而根據官網列出的各國旅遊健康建議等級顯示，台灣的旅遊健康建議等級則未在此波更動中調整。

截至8日為止，美國國務院已經調降包括日本在內的85國的旅遊警示，日本被降至第3級，呼籲美國公民前往日本旅遊時「三思而行」，而在國務院的旅遊警示清單中，台灣的旅遊警示則是自4月21日就維持在第3級。