台灣首創！一個革命性的綠色健康素材、質感和觸感最像木頭的新材料「微晶木」（CELL wood），不僅能維護地球生態、改善人類的居住環境，更為防疫帶來貢獻，利用「微晶木」特性所打造的「組合屋」目前計畫銷往波蘭，建造成武漢肺炎（新型冠狀病毒COVID-19）病例的「隔離屋」，「台灣團隊」聞名國際，大受好評。

「微晶木」（CELL wood／TPE-Thermo plastic Elastomer），國人研發生產的新產品，利用特殊的高分子配方與發泡技術，不含木粉及木屑，上林特化公司首席顧問鄔宗明形容，這是「上帝創造的木材」，這項「塑橡膠」創新材質兼具硬度、韌性和彈性，既有塑膠防水、防風、防腐及防蟲特性，又有橡膠止滑安全的優點，且有真木美觀的立體表面紋飾，不須塗色，可鋸、可銑、可鑽，抗白蟻、抗紫外線、冬暖夏涼，不會變形褪色、也不會龜裂。

「微晶木」應用範圍廣泛，可使用在戶外步道、露台、景觀、格柵圍籬、室內各式家具等，也可DIY蓋組合屋，拆裝容易、成本低，省時省力省荷包。

鄔宗明表示，「台灣團隊」建造的「微晶木」輕鋼架組合屋，經由一位教友介紹，計畫銷往波蘭搭建11間「隔離屋」；組合屋設計簡單，2個人2天的時間即可完成，長6公尺、寬3公尺、高3.2公尺，面積約5.4坪，在自然環境下耐用30年以上，所有材料都可百分百回收再利用，還可再高價賣回原廠。

在防疫「隔離屋」階段性任務結束後，可百分百消毒殺菌，另作公共用途，如教堂、學校、難民臨時收容所等，鄔宗明希望能號召志同道合者，推廣公益，改善居住環境，在偏鄉等社區做出示範屋，發展「平民住宅合作社」，讓人人都買得起、住得起。



圖／業者提供



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國人研發生產的「微晶木」兼具硬度、韌性和彈性，上林特化公司首席顧問鄔宗明形容，這是「上帝創造的木材」。圖／民報攝