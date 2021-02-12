1月份在急診輪訓，趁著平日放假避開人潮，久違地到電影院看《靈魂急轉彎》。約莫過了整部電影的三分之二，淚水逐漸模糊視線，直到片尾名單播完，我仍陷在絨布椅中無法自己。隨著劇情推展，情感上的衝擊、對自身的投影和反省使我思緒奔騰；其中，有句話如暮鼓晨鐘，盤據我的腦海──「『火花』是活著的熱情，不是活著的目的」。

我開始思考，作為醫者，我的「火花」是什麼呢？

從小就興趣廣泛又善變，時不時就有新的人生志向，和家人分享時，他們總是笑笑地鼓勵我朝著目標前進；有趣的是，我卻從來沒有當醫生的想法，高三那年，我的第一志願是外文系（當時全心全意的想成為多國口譯）。直到放榜，在同學的勸說之下，幾經思索，覺得可以嘗試醫學，便在填志願時選擇綜合大學，除了能選修我喜愛的文學課程，也給自己留一條後路。大學前四年，不喜歡讀書的我，花了大把時光在醫學之外；沒有實際應用、單純吸收知識對我而言實在痛苦，捱過一場又一場考試，僅是為了在「正常時程」完成階段訓練；作為醫學生，自然能接觸許多前輩，雖然隱隱約約對「當醫師」這回事有了具體概念，卻依舊沒有太多想像。

對行醫有新的感受，是大五進入臨床之後──我的火花出現了。介於學生與醫者之間，既享受學習的快樂，同時也從病人身上獲得許多正向回饋，藉由這些互動，加上與同儕、師長討論，使我對人生有更多哲學性思考。我特別喜歡觀察前輩們和病人以及其家屬的應對，透過模仿，再加入自己的觀點和特質作調整，讓我在畢業之際，已經能夠自在地快速與大部分病人建立良好關係，至於專業上的疑惑，往往都有充滿熱忱的老師學長姊指點，綜觀醫學生時期的後三年，雖然生活緊湊且忙碌，我仍時時感到能夠作醫生，是一輩子的福氣。

順利畢業、通過國考、正式取得醫師執照，又開啟了另一段里程。有了大七實習的經驗，不分科住院醫師的訓練起步相對踏實，擁有更多決策和實行的能力與機會，讓我相當興奮，每天都精神抖擻，即使病人問題棘手，在老師、學長姐的幫助及後援下，都能夠學習到妥善的處理方式；不過，逐漸脫離學生身分、擔起更多責任，工作量越來越大，直到住院醫師階段，在日復一日近乎喘不過氣的生活常規裡，我開始變得負向、沒耐心、常抱怨、睡不安穩、情緒控管變差，甚至一度生無可戀，覺得自己做的事毫無意義；在排山倒海而來的病人堆裡，我感到無助──永遠有更多的人需要醫治，而自己能力不足，卻不再熱衷學習，只想好好吃飯、好好睡覺、遠離醫院。直到某個深秋的夜晚，站在醫院大廳，手裡拿著我相當敬愛的老師帶來探班的珍珠奶綠時，我倏然發現，那些使我眼睛發亮的火花，已不知不覺消失了。

意識到這件事令我更加驚慌，我無法理解自己為何會出現如此疲乏的狀態；所幸，與幾位對我而言相當重要的前輩深談後，開始學著把發條轉鬆，在不影響病人治療、照護的前提下，多花點時間和家人、朋友相處，也重拾醫學以外的興趣。這些，在無數個非常想尋短的時刻拉了我一把，陪我跨過低潮，在新年之始迎接能夠稍微喘息的科別；在急診依舊面臨不斷湧入的病人們，不過，有了規律的上下班時間與偶有的休假，讓我能夠調整好自己的身體與精神狀態，緩下腳步喘口氣，找尋火花。幸運地，火花還存在，只不過，歷經了一連串心境上的變化，我對「身為醫者」有了新的想法。

對病人而言，我不覺得自己有多麼無可取代，世界上有許多好醫生能夠治癒他們、減輕痛苦、給予安慰；或許是經驗不足、能力尚未齊全，將行醫的火花建立於對他人的貢獻，於此刻的我而言太過犯險；然而，作醫生使我在賺得溫飽、衣食無虞、若有閒暇就能發展其他興趣的同時，能幫助到他人；最重要的是，從和病人互動、參與他們部分生命歷程（甚至是相當私人的部分）之中反思我的人生，是從醫學生時代起，始終如一讓我想繼續走在醫學這條路上的理由，也是在一片灰燼中僅存的零星火花，雖然微弱，卻依舊熠熠，等待下一次燎原之時。

※本文轉載自： 元氣網醫病平台