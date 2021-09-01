美國總統拜登星期二（8月31日）為他結束美國在阿富汗歷時20年的戰爭的決定大力辯護。隨著美軍的撤走，2001年被推翻的塔利班反叛分子又重新掌權。拜登總統在白宮發表的講話中說，美國必須應對21世紀的新挑戰，「在這場競爭中，中國和俄羅斯最希望看到的就是美國在阿富汗陷入另一個十年」。

「我們已經沒有必要打一場早就應當結束的戰爭了，」拜登在從白宮發表的半個小時的講話中說。「我拒絕在阿富汗開啟又一個十年的戰爭。」

他提到了這場衝突給美國帶來的高昂代價——2461名美國軍人喪生、還有20744名軍人受傷，每天開支3億美元。但是他說，現在是集中精力關注來自世界各地的新的威脅的時候了，包括來自非洲和中東的恐怖分子的威脅、來自中國的經濟威脅或者來自俄羅斯境內的網路襲擊。

拜登說：「世界在變化。我們與中國正在進行激烈競爭。我們在應對俄羅斯在多個領域的挑戰，我們面臨著網路攻擊與核擴散的威脅。我們必須提高美國的競爭力，來應對21世紀的競爭中新的威脅。我們能夠兩者都做到，與恐怖主義鬥爭，並且應對現在和將來繼續存在的新挑戰。在這場競爭中，中國和俄羅斯最希望看到的就是美國在阿富汗陷入另一個十年。」

拜登說，在他1月上任後，他面臨是否遵守前總統川普達成的在5月之前從阿富汗撤軍的協議。拜登最終把撤軍的最後期限延長了五個月。

「選擇是：離開或者把這場戰爭升級，」拜登說。但是他說，可以從其境外監視阿富汗的局勢，以「確保它永遠也不會被用作」襲擊美國的根據地。