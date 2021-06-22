XX 教授：

以下我附貼的梗圖中，左、右的二則信件，日期、內容一樣，但式樣不同。來源都是蔡英文總統本人，不是我。我的直接來源是附註在我的梗圖中間的林環牆教授公領域的 臉書連結 。其他，彭文正教授近幾日，也在他主持的《政經關不了》節目中，有連續幾天的報導。

我根據信中多處橢圓圈 𝘖 所示變造的地方，評論為「朦混欺騙」。

你問我：「在沒有向倫敦大學 University of London (UL) 求證，你所提到的兩封信，不是該校擁有的版本之前，就自行指控蔡總統「朦混欺騙」的做法合理嗎？」

那麼，你的一個問題「合理嗎？」換來我的「為何會有？」和「為何要有？」二個問題：一、若 UL 否認「這兩封信是該校擁有的版本」，為什麼蔡英文「會有」這兩封信？二、若 UL 確認「這兩封信是該校擁有的版本」，為什麼蔡英文「要有」這兩封信？這兩封信，發信日期是 1984 年 2 月 8 日，其來有自，至今已經 37 年。

所以，請你請蔡總統，出面指控我的消息來源林環牆教授，並向大眾澄清圖中多處橢圓圈 𝘖 所示變造的地方。

你們不要動不動就起出 Uuniversity of London (UL) 來做你們的盾牌。你們自己不質疑，一直不向 UL 求證也就罷了，卻常鄭重其事要求別人去向 UL 求證。這種片面固執堅持，算得上是你們所重視的「合理」嗎？難道你們不知道，有變造跡象的這二份信件的來源不是別人，是蔡英文本人；所以，要出示 UL 證明的不是別人，也應該是蔡總統本人。再說，如上述，無論 UL 確認或否認，都可用來證明 1984 年年輕的蔡英文早就有意「朦混欺騙」。



兩則有理質疑的「蔡英文博士口試通過通知書」。圖／作者提供

你們應該趕快請蔡總統出來說明，為什麼這兩份信的來源，都是她自己，而三十五年後二者出土曝光，前後相隔，竟然長達 19 個月半之久。你們要請蔡總統拿出 UL 的證明，說明信中考務員 Academic Registrar G.F. Roberts (Mrs.) 為何會在 8 February, 1984, 同一天發出（左）「有學生住址、沒發信人簽名」和（右）「沒學生住址、有發信人簽名」的不同「通知書」給 1984 當年年輕的學生蔡英文？

本來不費吹灰之力的例行「口試及格通知書」，需要如此大費周章，印出不同式的二則信件，不免啟人疑竇。變造的地方，如圖中多處橢圓圈 𝘖 所示。而我特別注意的是，「標準的印就信」中的 Dear Madam，放大後，可由二字的平行差錯位置，清楚看出，Madam 不是原信中的字。Madam 在二信中都是變造的。其他發信日期 8 February 1984，也可由其與一份 1984 年的他一學生的真信橫向差異，看出變造跡象（不包括在本文中）。

「論文門」所有事，蔡英文是唯一能據理解釋得一清二楚、一了百了的人。你們不請她示出她的合格論文原本，不請她出來解釋所有合理質疑。你們拿不出證據，卻老是反而質問別人如上所述合理的懷疑，質問懷疑她「朦混欺騙」是不是「合理」？有疑處該疑，是合理，是正途 — 所附兩則變造信並非無中生有，說她「朦混欺騙」，當然合理 — 只要她一日無法反證，凡此種種質疑，每日都合理。

我不是講過很多次了嗎？假如蔡英文不先「自作孽不可逭」，就沒有「論文門」，你我也就無需多費口舌，辯解誰才合理。容我再提醒你，證明她沒有論文、沒有學位的人，不是別人，是她自己。「真本」拿不出來就是拿不出來。她應該自責，不可怪人。我認為她高居總統權位，如此欺騙百姓，最不合理！我真搞不懂。蔡英文自己一直拿不出她的「合格論文」，卻一味以「國王的新衣」謊稱她有真論文，瞞天過海，欺騙百姓。

「國王的新衣」是形而上的人性「羞於現醜」的童話教育故事，「論文門」是形而下的人性「試圖以假亂真」的成人政治現實醜劇。 「國王的新衣」作為心理分析 ，有這麼一段話，言簡意賅：

「『國王的新衣』一般的寓意是：真理出自於一個小孩之口，唯有小孩才具有解放的純真，揭開民眾的集體政治謊言，說出統治者可笑和愚蠢的真相，並戳破群眾的服從性虛偽和恐慌 [不敢毫無顧忌的說出]：『看啊，他居然一絲不掛！』」

（2021.6.21,Cincinnati, OH, USA)