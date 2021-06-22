XX 教授：
以下我附貼的梗圖中，左、右的二則信件，日期、內容一樣，但式樣不同。來源都是蔡英文總統本人，不是我。我的直接來源是附註在我的梗圖中間的林環牆教授公領域的臉書連結 。其他，彭文正教授近幾日，也在他主持的《政經關不了》節目中，有連續幾天的報導。
我根據信中多處橢圓圈 𝘖 所示變造的地方，評論為「朦混欺騙」。
你問我：「在沒有向倫敦大學 University of London (UL) 求證，你所提到的兩封信，不是該校擁有的版本之前，就自行指控蔡總統「朦混欺騙」的做法合理嗎？」
那麼，你的一個問題「合理嗎？」換來我的「為何會有？」和「為何要有？」二個問題：一、若 UL 否認「這兩封信是該校擁有的版本」，為什麼蔡英文「會有」這兩封信？二、若 UL 確認「這兩封信是該校擁有的版本」，為什麼蔡英文「要有」這兩封信？這兩封信，發信日期是 1984 年 2 月 8 日，其來有自，至今已經 37 年。
所以，請你請蔡總統，出面指控我的消息來源林環牆教授，並向大眾澄清圖中多處橢圓圈 𝘖 所示變造的地方。
你們不要動不動就起出 Uuniversity of London (UL) 來做你們的盾牌。你們自己不質疑，一直不向 UL 求證也就罷了，卻常鄭重其事要求別人去向 UL 求證。這種片面固執堅持，算得上是你們所重視的「合理」嗎？難道你們不知道，有變造跡象的這二份信件的來源不是別人，是蔡英文本人；所以，要出示 UL 證明的不是別人，也應該是蔡總統本人。再說，如上述，無論 UL 確認或否認，都可用來證明 1984 年年輕的蔡英文早就有意「朦混欺騙」。
兩則有理質疑的「蔡英文博士口試通過通知書」。圖／作者提供
你們應該趕快請蔡總統出來說明，為什麼這兩份信的來源，都是她自己，而三十五年後二者出土曝光，前後相隔，竟然長達 19 個月半之久。你們要請蔡總統拿出 UL 的證明，說明信中考務員 Academic Registrar G.F. Roberts (Mrs.) 為何會在 8 February, 1984, 同一天發出（左）「有學生住址、沒發信人簽名」和（右）「沒學生住址、有發信人簽名」的不同「通知書」給 1984 當年年輕的學生蔡英文？
本來不費吹灰之力的例行「口試及格通知書」，需要如此大費周章，印出不同式的二則信件，不免啟人疑竇。變造的地方，如圖中多處橢圓圈 𝘖 所示。而我特別注意的是，「標準的印就信」中的 Dear Madam，放大後，可由二字的平行差錯位置，清楚看出，Madam 不是原信中的字。Madam 在二信中都是變造的。其他發信日期 8 February 1984，也可由其與一份 1984 年的他一學生的真信橫向差異，看出變造跡象（不包括在本文中）。
「論文門」所有事，蔡英文是唯一能據理解釋得一清二楚、一了百了的人。你們不請她示出她的合格論文原本，不請她出來解釋所有合理質疑。你們拿不出證據，卻老是反而質問別人如上所述合理的懷疑，質問懷疑她「朦混欺騙」是不是「合理」？有疑處該疑，是合理，是正途 — 所附兩則變造信並非無中生有，說她「朦混欺騙」，當然合理 — 只要她一日無法反證，凡此種種質疑，每日都合理。
我不是講過很多次了嗎？假如蔡英文不先「自作孽不可逭」，就沒有「論文門」，你我也就無需多費口舌，辯解誰才合理。容我再提醒你，證明她沒有論文、沒有學位的人，不是別人，是她自己。「真本」拿不出來就是拿不出來。她應該自責，不可怪人。我認為她高居總統權位，如此欺騙百姓，最不合理！我真搞不懂。蔡英文自己一直拿不出她的「合格論文」，卻一味以「國王的新衣」謊稱她有真論文，瞞天過海，欺騙百姓。
「國王的新衣」是形而上的人性「羞於現醜」的童話教育故事，「論文門」是形而下的人性「試圖以假亂真」的成人政治現實醜劇。「國王的新衣」作為心理分析 ，有這麼一段話，言簡意賅：
「『國王的新衣』一般的寓意是：真理出自於一個小孩之口，唯有小孩才具有解放的純真，揭開民眾的集體政治謊言，說出統治者可笑和愚蠢的真相，並戳破群眾的服從性虛偽和恐慌 [不敢毫無顧忌的說出]：『看啊，他居然一絲不掛！』」
（2021.6.21,Cincinnati, OH, USA)
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