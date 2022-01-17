中國政府在西藏摧毀2座巨大佛像、四十多個轉經筒，以及強拆佛學院的野蠻行為，引起西藏人的憤怒，同時也引起國際社會的關注。圖為甘孜藏族自治州一座 99 英尺高的雕像，去年12月已被中國政府強行拆除。擷自RFA自由亞洲電台網站

最近中國政府先後在西藏摧毀2座巨大佛像、四十多個嘛尼經輪（也譯轉經筒），以及強拆佛學院的野蠻行為引起西藏人的憤怒，同時也引起國際社會的關注。美國國際宗教自由委員會譴責中國政府摧毀西藏甘孜州紮果縣的佛像，並認為此舉是中國政府「宗教中國化」的一部分。另外中國政府的摧毀佛像的事件再次喚起了藏人痛苦記憶，在藏人無法癒合之血淋淋的傷口上撒鹽——使藏人不由想起中國入侵西藏，並在完全佔領的情況下用飛機轟炸理塘寺、炮轟布達拉宮、炮擊羅布林卡達賴喇嘛尊者宮殿，以及強迫藏人摧毀數千計的寺院和無數佛像恐怖年代。

據西藏境內可靠消息證實去年12月12日，在當地縣公安局和寺管委員會指示下西藏甘孜紮果（爐霍縣）佛學院被夷為平地，當局聲稱佛學院沒有足夠的法律檔需要拆除。隨著佛學院強制關閉學院使教職員工失去了工作，學生們在被禁止進入其他學校後回到了各自的家中，失去了接受教育的機會。

之後不久紮果縣政府不顧當地藏人信眾的虔誠信仰強制摧毀了2015年，當地農牧民社區人民群眾籌集善款，合法斥資400多萬元修建了高99英尺的釋迦摩尼佛像。當地政府最初批准建造這座佛像，甚至在竣工後也表示過支援這一工程。

一周之後的2021年12月21日至22日期間中國當地政府又摧毀了在寺院內的一座高30英尺的彌勒佛佛像。

中國政府摧毀第二座佛像的同時任意抓捕十多名僧俗藏人，並實施酷刑而遭受嚴重傷害，中國當局指控這些人分享了有關當局摧毀佛像的資訊。

更令人髮指的是中國當局下令強制紮果寺僧侶和當地藏人摧毀佛像，否則將會逮捕，並也警告說如果僧眾不參與摧毀佛像，摧毀後的佛像材料和裝藏聖物歸寺院，否則將所有原材料和裝藏聖物全部進行沒收充公，對那些沒有參與或表現出不滿的藏人進行拘留和審訊。

中國政府強迫信教的藏人摧毀寺院、佛像、佛塔等的卑鄙且野蠻的手段橫穿殖民統治時期的西藏歷史。如，《那年，世時翻轉——一個西藏人的童年回憶》一書中的場景。1958年中國軍隊來的西藏安多瑪曲縣曲卡瑪牧區強迫僧人摧毀自己寺院的場景。該書中寫道：「起初喇嘛頭目們為了寺院不被摧毀，命令所有劄哇（僧人）不得與漢人對抗。於是全體僧眾列隊歡迎，雙手獻上哈達表示投誠，其結果呢？迎接、招待除了換來幾句感謝之類假意的空話外，真正的報答便是讓你自己徹底摧毀寺院。」



納倉怒羅著《那年，世時翻轉——一個西藏人的童年回憶》書中記載了1958年中國軍隊來的西藏安多瑪曲縣曲卡瑪牧區強迫僧人摧毀自己寺院的場景。示意圖／擷自網路，民報合成

1959年3月，中國政府為了完全控制西藏和徹底消滅西藏政府，對藏人自願和平的抗議莫須有地扣上所謂「叛亂」的帽子，並用當時中國最精銳的軍隊進行血腥屠殺。如，四十二門大炮組成的西藏軍區308炮團平均每分鐘至少七發炮彈轟炸彈丸之地的拉薩嘉布日，據中國政府官方資料轟炸了兩個小時，發射了千餘發炮彈。山上的寺院和藏醫院—曼孜康夷為平地。

當時在拉薩河對岸熱麻崗的居欽圖登朗傑看到：「羅布林卡的新軍營也向布達拉宮開炮，炮火在布達拉宮宮牆上炸開，大炮轟了一個多小時。」

中國官方1993年出版的《西藏平叛紀實》 有中國軍隊炮轟達賴喇嘛尊者夏宮羅布林卡的情況，而且當時中國政府不知道達賴喇嘛尊者已經流亡。「下午兩點鐘，攻打羅布林卡的戰鬥開始，301團全部大炮和一五五團設在烈士陵園炮陣上的60炮、82迫擊炮、無後座力炮，一齊向羅布林卡轟擊，採用續進彈幕的打法，即以十五公尺為一個射點逐次成一條線向前推進，這是炮兵轟擊最強大的火力，炮彈先從東往西一層一層地撒開，遍地開花，叛匪承受不住這猛烈炮火的打擊，紛紛從東往西跑，炮彈追著他們往西炸。……」

還有1956年3月29日，兩架TU-4轟炸機從陝西起飛，機上攜帶十二枚一型子母彈，亦稱250公斤級一型集束炸彈直接轟炸西藏康區的理塘寺，還有地面部隊的炮火的猛烈轟炸……整個寺院夷為平地……數百名的藏人遭殺害。

更早的如中國國民黨政府剿匪，中共逃竄到西藏的康區和安多地區搶劫、槍殺......「吃佛」等等......

十年「殺劫」文革的浩劫更不用提。中國入侵西藏初期和民主改革運動中躲過一劫的幾乎所有寺院徹底被殺劫了。因此，中國考古學者劉拓先生直言：「tg於60年前在西藏所作所為，毫無疑問是和islg和tlb沒有任何區別」、「60年前的掃蕩，做得簡直比文物普查還要精細......」。

中國政府最近幾年對西藏的宗教、文化的打壓已經進入西藏文化種族滅絕政策。光天化日之下公開摧毀佛像打壓廣大的信教民眾，更強迫僧侶和信眾參加摧毀佛像和佛學院的運動，如此野蠻的事情只有中國政府這樣的殖民統治者才會一而再再而三的實施，而且基本上所有的中國人都沉默、噤聲（包括海外的中國人）。從1949年入侵西藏至今中國政府從未停止過西藏消滅西藏文化和民族的政策，從所謂的民主改革、平叛、防叛、文革、愛國主義教育，再到今天的「中國化」運動。

更讓西藏人憤慨的是在海外的某些中國人以學者、作家、支持西藏之名進入西藏流亡社會，利用流亡藏人的信任、誠實和有限的資源篡改西藏歷史，為中國入侵西藏和屠殺藏人的歷史事實進行曲解、偷樑換柱、玩文字遊戲。如把中國入侵西藏而產生的藏中問題說成是「共藏問題」、明明是中國正規的精銳部隊用最先進的武器屠殺西藏平民事件說成是「戰爭」，把中國軍隊血腥鎮壓拉薩民眾的抗議說成是「戰役」——「我不知道為什麼還會有人否認這一點，不要說什麼翻身農奴得解放，什麼藏傳佛教的邪惡控制，誰也沒有求著你們來解放，islg和tlb毀滅當地文物的時候，照樣有冠冕堂皇的理由。」中國考古學者劉拓先生說。而上面提到何止「否認」？已經是幾乎構成「幫兇」，因為以學者、研究者和藏人朋友的名義出場，而非「真理部」，毒辣之處不言而喻。

以上談到的野蠻行為恰恰又是自詡西藏「自古以來」的「主國或祖國」者所為，所謂支持西藏者或自稱藏人「朋友」者所寫。於此相反的卻是「英帝國主義」1904年進軍入侵西藏時，西藏政府派遣政府官員親自領導政府軍進行抗擊英國入侵，在西藏古魯亦稱曲眉仙郭的地方交戰，英國依靠正規軍隊和最先進的武器對武器簡陋的西藏政府軍發起強力攻擊之後，在英國國內引起了廣泛的討論和譴責，而且英國方面的歷史資料如實記載這是對西藏人的「屠殺」行為。（2022/01/15）