陳順勝，1944年生於屏東林邊鄉，他的父親是日治時代做鐵道工人，後讀鐵道學校出身的工程人員。他中學就讀屏東中學，屏中畢業後考上成功大學數學系，一年後重考於1964年進入高雄醫學院，1971年畢業後先在省立高雄療養院（今高雄市立凱旋醫院）擔任住院醫師及總醫師，1975年前往台大神經精神科受訓，1980年前往英國倫敦大學神經學研究所擔任研究員，這期間他也在高雄醫學院擔任神經精神科主治醫師、講師和副教授，1983年他升任神經科主任，1985年再前往美國紐約Montefiore Medical Center擔任神經病理學研究員，1988年他獲得高雄醫學院醫學研究所博士學位，並兼任高醫生理學科主任，1991年升任部定教授，1995年與巴黎第六大學神經學科肌病研究室交換教授，同年他被選任台灣神經醫學會理事長，二年後又獲選為學會的監事，1999年他獲選為高雄醫學大學教師會理事長，他也擔任高雄醫界聯盟的監事，同年接受行政院衛生署疾病管理局（CDC）委託研究計劃擔任主持人，負責｢台灣賈庫式症及人類海棉樣腦症之通報系統及研究｣，可說是國內研究｢狂牛症｣的權威！2000年他離開高醫，前往高雄長庚擔任神經內科系主任，2001年接任高雄長庚醫學教育委員會主席，2003年他升任高雄長庚醫院副院長，六年後榮任名譽副院長。

陳順勝不只是神經內科的名醫，他更是一個充滿社會責任感和台灣本土意識強烈的學者，他對原住民醫療及環境職業疾病非常關心，不只有環境職業醫學的專科證照也負責長庚醫院本身及高雄地區許多勞工職業疾病的照顧，他更常帶領學生和年輕醫師定期前往高雄山區原住民部落從事義診。而他和陳永興等高醫學弟共同組成台杏文教基金會，他從2004年至2008年擔任董事長，任內協助時任高雄市衛生局長的陳永興，籌建了台灣第一座｢醫療史料文物中心｣，整理了非常寶貴的台灣醫療史資料，如今都還保存在他的電腦檔案中。也因這貢獻催生了｢台灣醫學史學會｣，2008年他擔任第一任理事長，之後交棒給台大歷史系退休專門整理台大醫學史料的張秀蓉教授，這個學會和日本的醫學史學會還締結兄弟關係促成台日之間的醫學史研究的交流！他也擔任高雄縣醫師公會常務監事數十年，對醫界的倫理和醫療糾紛的仲裁發揮了極大的功能。更有趣的是他還考上英語觀光旅遊領隊的執照，參加他帶隊的旅遊可說是一大享受，他事先收集資料非常深入，每天導覽詳盡解說，晚上還會整理當天行程報導刊登於他的臉書，可以說跟著他帶隊旅遊絕對值回票價！

陳順勝最讓台灣社會感佩的是他做了陳前總統阿扁的主治醫師，到監獄中幫阿扁做檢查，看診後寫成詳盡報告，通過獄方和法務部認定准予保外就醫，之後於高雄長庚組成醫療小組，給予阿扁總統長期復健之後改善了阿扁總統的大腦功能和憂鬱，回復了信心和活力，這些努力看在國人眼中，心中對他充滿了感念！



陳順勝最讓台灣社會感佩的是他做了陳前總統阿扁的主治醫師，給予阿扁總統長期復健之後改善了阿扁總統的大腦功能和憂鬱，回復了信心和活力。圖／取自陳順勝臉書

※本文將收錄於《台灣醫界人物百人傳》續集

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