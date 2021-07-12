美國人當初勇敢地和母國英國打獨立戰爭，所以從美國人的思惟模式來看，台灣人如果沒有打獨立戰爭的勇氣，那麼台灣人就沒有獨立的資格和條件。圖為華盛頓在約克鎮接受康瓦利斯率領英軍投降的情景畫作，擷自維基百科，公有領域

美國白宮印太事務官康貝爾發言，美國不支持台灣獨立，但美國支持台灣尊嚴，也試著（對中國蠢動）釋出嚇阻訊息，引起台灣統獨意識型態者的各自解讀。其實這個宣告，是美國的危機管理。美國的立場，並沒有改變。只是因為中國對美國威脅日增，台灣開始被重新估價。美國『支持台灣尊嚴』這句話，我認為是美國注意到過去美國為了聯中制蘇而拋棄台灣，造成台灣幾十年來被中國打壓，在國際被侮辱勒索。在二戰後沒有尊重台灣人自決的權力，隨便就讓國民黨流亡政權接收台灣，造成二二八大屠殺。美國也沒有介入管理，任令台灣人在國民黨獨裁政權恐怖統治之下被蹂躪踐踏。任何有血有淚的台灣人，對美國豈能無怨？對以獨立建國和新教信仰為立國精神的美國，豈能無悔？雖然台灣人知道台灣是在美國保護下，才能抵抗中國的武力威脅。只是這樣的政策，正好符合『美國的國家利益』而已，不是出於美國人的基督教精神，或對台灣人的道義。

改革內政朝獨立之路邁進

然而，這樣的思路，只能讓我們變得自怨自艾、憤世嫉俗，甚至誤解國際政治現實，對台灣獨立策略的思考，沒有幫助。台灣人應該盱衡現實、反求諸己，不可把獨立的意志和命運建立在別人的施捨和意志上。美國人當初可是非常勇敢地和母國英國打獨立戰爭的。所以從美國人的思惟模式來看，台灣人如果沒有打獨立戰爭的勇氣（不管是主動或被動），那麼台灣人就沒有獨立的資格和條件。因為台灣已經是一個民主國家，如果台灣人有不需美國支持就能獨立的力量，那美國也不會反對台灣獨立。台灣現在除了有族群和意識型態的分歧，還有黨派之間的爭權奪利，成為中共操縱分化台灣人的把柄。看起來台灣獨立的時機確實還沒有成熟。但這不能阻止我們獨立的願望和行動。幸好我們的民主制度已經日漸成熟。只要遵守民主法治規範，就可解決一切分歧。以下幾點，都是我們可以做的內政：

一、在民主制度的基礎上，建立以自由、民主、平等、現代化的台灣國家為共同目標，一起努力共組一個有尊嚴的國家。這就是大家的獨立思想。

二、陪審制是改革司法的唯一良方。法官的『自由心證』，讓法官變成民主台灣僅存的獨裁者。最壞的法官不是貪污的法官，而是根據傾中的意識型態判案的法官。不知道為什麼本來把陪審制列入黨綱的民進黨，全面執政後卻全力阻止陪審制。證據確鑿的匪諜，可以被判無罪。這是民進黨要的嗎？我不知道蔡英文在阻擋陪審制這件事，用力有多深。但這是比論文、學歷作假案對台灣傷害大千萬倍的罪過。台灣人以後碰到司法不公，都可以歸罪於她。

三、過去台灣培養出一流的科技、醫療生技和工商人才，讓台灣有了護國神山。文學、歷史、哲學、藝術，其實更需要頂尖的思考力和創造力，不是『背多分』的學科。這是台灣欠缺的『軟實力』。和猶太人比起來，台灣人在這個領域的表現，實在太平庸。我相信台灣如能出現幾個世界級的文學家、藝術家、哲學家、音樂家，台灣就一定能獨立。心靈的力量，是一個國家源源不絕的熱血。

四、深化軍隊國家化和現代化，不要再以黃埔黨軍為傳統。連軍歌軍旗都需重新設計。以自由、民主的普世價值和國家尊嚴為基本信仰，培養基於人性尊嚴、榮譽和勇氣的軍人武德，這樣的軍隊才是有靈魂、雖千萬人吾往矣的軍隊。

五、台灣人應培養邏輯思考能力。家長、老師也應充實自己的哲學思考和民主素養。這樣才能抑制政客似是而非的狡辯，和敵國散佈謠言的政治作戰。過去國民黨怕台灣人有思想，所以用填鴨式的洗腦搞教育，教出了很多會讀書卻黑白不分的聰明人。我們應該要嚴肅面對為什麼還有超過五百萬台灣人投票給韓國瑜？現在柯文哲，還想複製另一個韓國瑜經驗。他的話術和騙術都超過韓國瑜。台灣人能看穿他的伎倆嗎？

六、如果民進黨不敢把台獨列為黨綱，那麼這個黨就沒有資格領導台灣獨立。如果在台灣連台獨都不敢說，那麼這種人只配當中國奴隸。讓這種奴隸的票主宰民進黨的國家意志和主張，那麼我們投票給這個黨幹甚麼？難道要我們也當奴隸嗎？中國喊打，你就不敢說，那他就達到目的了。民進黨變質，我們也一樣看穿他。

七、大多數台灣人不了解中國。連在中國住了幾十年的台商，都不知道中國內部的真相。何清漣和程曉農在《中國，潰而不崩》和法國作家索爾孟在《謊言帝國》報導有關中國內部潰爛的真相，讓人對這個即將爆炸的壓力鍋怵目驚心。現在的政論節目，幾乎講同樣的東西，實在浪費電視成本，也徒增內部紛擾。他們應該製作報導中國內部真相的節目，除了讓台灣人了解中共如何以各種手段壓制自由、控制思想之外，也看看中國人生活在那個邪惡政權之下的悲慘狀況。看過之後，保證連統派也不會想跟這樣的國家統一了。



何清漣和程曉農在《中國，潰而不崩》和法國作家索爾孟在《謊言帝國》報導有關中國內部潰爛的真相，讓人對這個即將爆炸的壓力鍋怵目驚心，中國內部，中國崩解。圖／擷自博客來網站，民報合成

八、中國內外交迫，崩潰迫在即，經濟岌岌可危。台商應該儘快撤離。政府也應該因勢利導，幫助台商回台投資產業升級。再創台灣經濟奇蹟。讓台灣經濟脫離中共魔掌，並避免中共以商逼政。

九、以『中國』『中華』命名的國營企業，應改為『台灣』，以正國內國際視聽。建造名正言順的『台灣』國家隊。凝聚全民的愛國心。迎接台灣新世紀的時機已經到來！

十、台灣人有追求自由和真理的思想，也有民主的生活方式，不可能接受中共的統治。我們除了殲敵於境外，也應該未雨綢繆，規劃山地和城市遊擊戰略。只要戰事拖久，共產黨就會垮台。這會讓中共知難而退。不管如何，共產黨垮台，是遲早的事。對中國人民來說，那是真正的解放！世界和平、台灣獨立和中國解放，是世界『三贏』！我們誠心祝福中國人民的解放！也衷心祝福中國可以變成一個民主國家！