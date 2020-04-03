為防堵疫情傳播，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天表示，為讓社交距離措施有效率，民眾搭乘大眾運輸時要戴口罩，不聽勸導者，將依據傳染病防制法處3000元到1萬5千元罰鍰。

中央流行疫情指揮中心公布社交距離，室內應保持1.5公尺、室外保持1公尺距離。指揮官陳時中今天表示，世界在這波感染當中，出現很多無症狀者、潛伏期就感染的狀況，「不敢說社區裡一個都沒有」，希望及早透過社交距離等措施，避免疫情擴大，算是超前準備。之所以有這項政策，當然是擔心有防疫破口，若像其他國家等到封城才做，「那就來不及了」。

對於大眾搭乘運輸工具無法維持社交距離，陳時中說，將要求民眾搭乘大眾運輸時要戴口罩，若沒有戴口罩的民眾，將進行勸導，經勸導未改進者，將依據傳染病防制法處3000元到1萬5千元罰鍰，擾亂秩序的行為也會根據社會秩序維護法處分。

媒體問及清明連假許多民眾到墾丁遊玩，人潮擁擠，有人還沒戴口罩。對此，陳時中說，前兩天公布社交距離，看起來大家都有盡量配合，今天透過電視看到恆春警察局的同仁非常辛苦，分局長親自到街上宣導距離的重要性，這兩天也觀察到民眾在大眾運輸系統上也戴口罩，這是好現象。

陳時中說，出門散心很好，也要體諒警察人員很辛苦，希望人人都能做好自律，人多的地方不要去，若無法保持社交距離就要戴口罩，建議民眾可以趁大家到人多的地方時，就先改去人少的地方。

陳時中也坦言，台灣防疫走到現在70多天了，很多時候都是靠著民眾自律的精神來維持高效率，不希望將每件事都變成強迫規範，「開罰是要用在一直在亂的人」，呼籲大眾要保持自律自主，「疫情如果擴大，大家可能連散心的機會都沒有了。」

指揮中心副指揮官陳宗彥也說，高鐵、台鐵若在這兩天遇到旅客忘記戴口罩，會先輔導民眾在鄰近的便利商店購買，第二步開罰部分，高鐵台鐵會有一定的機制以及相關人員來做開罰。