呂鴻基，1931年11月出生於台中豐原。1957年畢業於台大醫學院醫學系，他自小就喜歡小孩子很早立定志向要做小兒科醫師，台大畢業後進入小兒科服務，當時兒童心臟科尚待起步，許多先天性心臟病治療不易，讓兒童喪失了寶貴的生命。呂鴻基於1965年有機會得到獎學金，前往美國哥倫比亞大學進修，專攻兒童心臟病學，比他早兩年同樣前往該處進修的台大小兒外科醫師洪啟仁，兩人前後回台攜手合作在台大挽救了不少兒童心臟病童寶貴的生命，在當時尚無健保的時代，心臟手術花費是很多家屬無法負擔的，呂鴻基為此於1971年發起成立「中華民國心臟病兒童基金會」，剛開始時以「一月救一心」募款四萬元手術費為目標，之後經常舉辦音樂會、路跑等募款活動，將近五十年來至少救了7500位心臟病兒童，他也推廣學生心臟病的篩檢，至少有超過兩百萬人次的兒童受惠。台灣在1950至1980年間，有許多風濕性心臟病的病例，呂鴻基努力研究並推動風濕病再發的預防，讓風濕性心臟病獲得控制而近乎絕跡，世界衛生組織也因此聘請他參與制定「國際風濕熱及風濕性心臟病診斷基準指引」。

呂鴻基不只擔任台大小兒心臟科主任，後來又出任中華民國小兒科醫學會理事長及亞太區小兒科醫學會理事長、中華民國心臟醫學會理事長等職，他後來又催生「台大兒童醫院」的成立，歷經三十年的努力終於在2014年得見「台大兒童醫院」的誕生。2000年他從台大醫院退休後，也曾獲邀前往桃園敏盛醫院擔任院長六年，協助院務發展之後，又因他是虔誠天主教徒，又被邀請前往羅東聖母醫院擔任院長，78歲從聖母醫院退休。現已逾90高齡，仍退而不休每週在台大醫院有一次教學門診、兩次參加晨會，並固定每週參與台大兒童醫院的心臟病例討論會，他的體力充沛，從年輕時代就打網球，迄今還能在運動場上與年輕人奔馳打球，可說是不知老之將至的最佳寫照。

呂鴻基一輩子關心兒童的權益，他並不以兒童醫院的實現為滿足，仍不斷呼籲政府應學習國外設立「國家兒童局」，以聯合國千禧年發展目標為例，已開發國家5歲以下兒童的死亡率，從1990至2015年間下降幅度為60 %，開發中國家為54%，台灣只下降51%，所以他認為台灣還有努力的空間。現在台灣社會離婚率高，單親家庭變多，許多兒童虐待、青少年藥癮、青少年自殺、兒童學習障礙等問題，還有許多需要努力的工作。他過去為兒童心臟病努力，促進了臨床醫學的進步，也設置了基金會和兒童心臟病學的研究獎金，他最欣慰的是看到許多兒童能健康地成長，過著多彩多姿的人生。