張亞中說：中台無法避免戰爭，美國把台灣當狗，卻連骨頭也不給。圖／擷自中國國民黨臉書

從華獨轉身為統派大師的張亞中，在國民黨黨主席選舉，以六萬票落敗，但在黃復興老人和韓粉眼中，宛若新星，老張在晚年，才享受有萬千腦殘粉絲追星的滋味，雖不及老韓的神格化，也算祖上殊榮，有了粉絲跟隨，老張言論也越來越嗆辣。

10月4日，老張說：「中台無法避免戰爭，美國把台灣當狗，卻連骨頭也不給」。

這種兩段式預言，有邏輯上錯誤，第一，台海若有戰事，肯定是中共侵略台灣戰爭，不可能是反攻大陸號角響，因為中台是否會發生戰爭，無法預測，今天，西方盟國聚集台海，就算傻瓜也知道：動員花費如此巨大，超過中共軍機擾台花費，目的當然是制止戰爭的發生，至於能否避免，在於習近平是否解除侵略的念頭，責任在中共，不在台灣。

第二，美國是否把台灣當狗，這又是抄襲共產黨最擅長的抹黑技倆，先定位台灣角色就是保護美國的看門狗，還要自備武器，這種形容方法，比較適合在網路上高唱中國強的五毛，而且自備乾糧，不領五毛錢。

老張可以支持台灣被統一併吞，這是遊走叛國的言論自由，但是作為知識份子，不能從政後就扭曲事實和真理。

極權中國容易擦槍走火

老張既然是政治學學者，應該知道：正常民主國家間，很難發生戰爭，因為有國會以及言論制衡問責，二戰時德國納粹發動戰爭，因為當時德國不是正常國家，人民遭受反猶太主義的言論洗腦，走歪民主國家道路，目前，作為中共鄰居，也不只是台灣擔心遭到中共侵略，中南半島諸國，甚至菲律賓、印尼、馬來西亞、印度，這些國家在二戰結束後，都被紅色中國滲透過，甚至爆發內戰，他們擔心戰爭的理由是：中共是一人獨裁拍板的國家，缺乏問責和監督，就容易擦槍走火發動戰爭。

至於美國與台灣（中華民國）關係，讀歷史的人知道：大清帝國飽受西方強權侵略時，美國是第一個與清國簽署平等條約的國家，條約名稱：「望廈條約」，接受中國學生到美國學習新知識，這是提升中國走進西方文明的第一步。

孫文接受蘇聯協助，雖然革命成功，推翻清政府，卻種下國共兩黨互相叫板的危機，1927年，國民黨對內清黨，美國因為蔣介石的基督信仰，在中國抗日戰爭，以及內戰中，一直支持國民黨政府，就算國民黨失敗後，假藉盟軍託管之名，實際佔領台灣，美國的一路庇護，流亡在台灣的中國人，才有機會活下去，美國給國民黨政府的溫暖，超過國民黨政府給台灣。

戰後，台灣糧食生長本來豐富，卻援助內戰中的國民黨政府，導致島內無米可食，若非美國援助，台灣人民恐怕餓死大半。

小時候，我在假日到教堂禮拜，然後領回美國麵粉、糖果，麵粉袋還能製成內褲，對於美援，至今印象深刻，老張也應該經歷過同樣時代，卻如此恨美國，他的恨缺乏正義基礎，話說回來，美國夠強，所以不會害怕老共攻擊，也無需靠台灣保護，老張把台灣說成狗，是惡意糟蹋台灣，其心可誅。

中華民國流亡政府，有了台灣，轉身成了台灣治理當局，具備這兩個身份，不管是保衛流亡政府或保護台灣，除了需要美國協助，更需要自己出力，所謂自助人助而已。

老張的小狗論，骨頭論，只是拐著彎的向中共投降論，可以騙騙腦殘的韓粉和黃復興老人，想要欺騙正常台灣人，恐怕不容易。



作者指出，張亞中可以支持台灣被統一併吞，這是遊走叛國的言論自由，但是作為知識份子，不能從政後就扭曲事實和真理。示意圖／Pixabay，國民黨臉書影片，民報合成