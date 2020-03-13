立法院會今天上午處理行政院提出的600億元「中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算案」，朝野黨團在3天聯席會議審查及1次朝野黨團協商中並未刪除或凍結任何預算，今天全案未經表決就一毛不刪順利三讀通過。

武漢肺炎疫情衝擊各行各業，為了守護國人健康，兼具提振國內景氣，行政院提出的600億元特別預算案，有300億元是移用前年度歲計賸餘，另外300億元則仰賴舉債支應，其用途可分為196億元防治經費及404億元紓困、振興經費。

此項特別預算涵蓋11個部會，其中以經濟部編列204.9億元最多，佔整個特別預算逾3成，內容包括匡列20億元發放振興抵用券，以及投入中小企業信用保證基金融資保證、企業技術研發補助、徵用口罩機器設備及調度防疫物資等項目。

衛福部則編列169億元，用於應變醫院整備與隔離收治29.9億、防疫物資徵用及採購等28億元，及發給接受居家隔離、檢疫者及請假照顧的家屬防疫補償金18億2,000萬元等。

同時，交通部也編列167億，補貼航空業及機場業者、遊覽車客運業與旅館業等觀光產業。另外，對於外界關注的「振興抵用券」，經濟部編列20億元辦理內需型產業折扣優惠措施，文化部也編列3億元辦理藝文場所消費及票券抵用券，預計在疫情過後用於振興受疫情衝擊的相關產業。

此次三讀的紓困預算，立法院並未刪除或凍結任何預算，但在初審及朝野協商時，朝野仍共同通過多項主決議，用以督促政府把預算用在刀口上。例如，時代力量立委陳椒華就認為，此次紓困振興預算當中有編列研發經費，政府應該要落實生技產業的紮根。陳椒華也提到，在這次疫情期間，醫檢師扮演相當重要的腳色，希望立法院通過預算後，行政部門能確實照顧到辛勤的醫檢師，增加危險津貼並補足人力，讓醫檢師們能無後顧之憂地執行業務。

除此，立法院通過的主決議還包括：要求衛福部及教育部應加強防疫觀念宣導、政府應妥善配給醫療資源給駐外使館、各機關應妥為規劃遠距辦公等防疫措施、外交部應協助防疫指揮中心分析各國輿情等。