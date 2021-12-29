在中共武力威嚇之下，台灣又挺過一年，2021年即將畫下終點，明年會是更好或更壞的一年？

朋友相聚，最常說的一句話就是：何時可以一起出國？

不只是台灣，從中國武漢封城事件爆發到現在，全世界已經封鎖兩年，很多國家為了國家防疫政策不如己願，人民多次上街，西班牙人民至今仍然質疑：政府要求戴口罩，到底對不對？至於拒絕施打疫苗者，恐怕更多。

基本上，各國政府幾乎都禁止出國旅行，除非商務或工作，歐洲大陸像是連體嬰，公路相接，比較難封鎖管控，但是，即便有某國願意開放邊境，勇敢前去者，還是有染疫風險。前幾天，台灣國家隊為了到哈薩克參加亞錦賽，全隊隊員賽後回到台灣，竟然半數染疫，可見世界還是不安全，新的變種病毒omicorn，並非變弱，而是變得更危險，今年，很多人期待以為張開手臂，兩支疫苗笑納，世界可以為我們開放，沒想到，新的變種出現一個月，已經一百個國家被入侵，說好的大門又關了，日本就是其中之一，已經按耐不住的韓國，實施與病毒共存的試驗，結果被狂飆的確診病人數字嚇到，政策急轉彎，一位朋友說：他已經兩年無法到日本探望孩子。

看來，2022年出國美夢破碎，世界持續在黑暗中行進。

WHO專家說：2022年可能更危險，根據統計，全球確診人口直上二億八千萬，死亡超過五百萬，美國死亡就超過兩百萬，俄羅斯同樣沒有更好，在新變種病毒肆虐之下，美國單日確診來到25萬，西歐國所謂進步國家，兩支疫苗覆蓋率督超過八成，英國第三劑施打也來到，所謂進步國家，兩支疫苗覆蓋率超過八成，英國第三劑施打也來到9千萬，證明一件事——疫苗真的無效，否則就是效果不佳，今年，世衛組織還在呼籲先進國家不要打第三針，應該把疫苗送給落後國家，現在看來，打第三劑的國家越來越多，世衛組織只好閉嘴。

23日，中國西安宣布封城，1300萬人口科技城，現在一片死寂，產業鏈中斷，到底有多少人確診，中共不說，但是，結果可以知道；就像2019年的武漢封鎖，病毒仍然在中國各省逃脫氾濫，中共病毒專家自己坦承：就算打了三劑國產疫苗，還是無法阻擋病毒入侵。

當前的中國，不只是受困於病毒，經濟困境已經使人民日子痛苦，所以，很多預言都認定中國在2022年必定發生災難，苦字當頭，疫情難過，明年中國陷入苦疫當中，也應證放毒者害人害己的哲理。台灣可能比較幸運，年底已經抽出代表字：「宅」字，這個字和去年的疫字，有某種連續關聯。

去年，台灣代表字是「疫」，今年是宅，病毒蔓延的凶險少了，可是，人民不敢鬆懈，宅在家的企業，外送業，網購業仍然是主流，本來要發憤圖強的旅行業，實體店面，明年恐怕還是觀望年。

對於執政者來說，民進黨已經度過四大公投挑戰，親美抗中政策堅定，等於拿到台灣人民的信任票，明年的地方選舉對執政黨是利多，反觀明年中國，社會陷入苦疫當中，人民的火海生活開始臨頭，中共在缺錢、缺人和的情況下，勉強辦完冬奧之後，各種金融、地產、地方財政風險會總體爆發，權力內鬥勢必加劇，這時候也是中共政體最危險的時刻，所謂雪融的時候最寒冷，台灣必須注意中共是否因此鋌而走險。



作者指出，WHO專家說：2022年可能更危險，根據統計，全球確診人口直上二億八千萬，死亡超過五百萬。示意圖／擷自公視新聞影片