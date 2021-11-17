第一銀行及第一銀行文教基金會為落實在地關懷，幫助孩子們不受飢餓、貧窮影響，能夠身心健康的成長，長期與安得烈慈善協會合作關懷偏鄉弱勢家庭兒少。今年疫情衝擊全台國人生活，為幫助安得烈所服務的弱勢家庭度過緊急時刻，第一銀行文教基金會捐贈100萬元支持安得烈「食物銀行計畫」，援助全台偏鄉地區1,000個弱勢家庭，這份援助不僅實際幫助他們生活無虞，更成為穩定社會的一份力量。

疫情的衝擊使得工作機會減少，需要幫助的人增加許多，而物價上漲，原本生活就相當辛苦的脆弱家庭，他們的處境更加艱辛，而疫情也影響了社福機構的捐款，募款的挑戰也大幅增加。第一銀行文教基金會以實際行動守護偏鄉弱勢家庭，透過安得烈的食物銀行計畫，以客製化食物箱給予援助，實踐「取之於社會，用之於社會」的精神，並發揮更高層次的影響力。

安得烈慈善協會羅紹和執行長表示，感謝第一銀行及第一銀行文教基金會的愛心支持，在疫情中更顯溫馨，相信偏鄉弱勢家庭的孩子也能感受到第一銀行及第一銀行文教基金會滿滿的關懷與心意。

第一銀行ESG(環境、社會、公司治理)表現深受國內外高度肯定，積極攜手第一銀行文教基金會長期投入社會公益，為協助前線醫護人員在防疫期間有充足的防疫物資，今年捐贈5000件隔離衣、2座UVC自動測溫除菌門及醫療巡迴車予全台6家醫療院所，另提供智慧防疫自助機、醫療巡迴車予臺北榮民總醫院桃園分院、國軍桃園總醫院及台大癌醫中心醫院，秉持「就在你左右」的企業精神，將愛心觸角延伸全台各地，落實在地弱勢關懷，為社會挹注正能量。



安德烈慈善協會表示，各界的愛心援助不僅實際幫助孩子與家人生活無虞，更成為穩定社會的一份力量。圖／安得烈慈善協會

安得烈慈善協會長期致力於弱勢孩童關懷，透過「食物銀行」計畫，每月援助台灣地區5,000多位脆弱家庭的兒少，藉由提供客製化的食物箱，給予即時、需要的資源，幫助受助孩子的身心健全發展。更多訊息請看安得烈官方網站https://www.chaca.org.tw或撥打服務專線02-22902248。

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