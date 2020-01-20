最好2022北北基、新竹縣市和嘉義縣市各選一位首長即可，才不會重蹈本位主義的覆轍；如果只有一位首長和一個議會，手心手背都是肉，自然而然就會以北北基、大新竹和大嘉義的整體利益去思考問題。圖／取自新北市政府臉書

新北市捷運環狀線第一階段工程完工通車，其實彰顯著台北市和新北市密不可分的事實，環狀線不僅可以加強新北市各區之間的聯繫，也可以讓通勤民眾不用塞進台北市再塞出台北市，讓城中區舒壓，也可以達到去中心化和多中心化的目標；台北和新北本來就是同一座城市，根本不需要兩個政府，不需要捨近求遠，台北新北才應該是淡水河兩岸一家親；未來大台北捷運環狀線在工程品質安全保證的前提下，一定要儘速完工通車。

縣市合併是人民的心聲

截至目前為止，上一波行政區合併，包括台中縣市、台南縣市和高雄縣市合併，幾乎沒有聽到民眾方面的反彈聲音，這代表合併是人民的心聲！

合併之後的新任市長任期可以重新計算，即使合併前原縣市長任滿兩任的人也可以再參選；台灣現在需要合併的是台北市、新北市和基隆市，北北基合併成一座700萬人口的國際都會。

新竹市和新竹縣也應該合併，新竹市腹地太小，要和新竹縣合併才能作整體的規劃和建設。

嘉義市和嘉義縣也應該合併，並且愈快愈好；最好2022北北基、新竹縣市和嘉義縣市各選一位首長即可，才不會重蹈本位主義的覆轍；如果只有一位首長和一個議會，手心手背都是肉，自然而然就會以北北基、大新竹和大嘉義的整體利益去思考問題。