3月7日，中共外交部長王毅發表對美台兩國措詞強硬的談話，在武漢瘟疫期間，北京聚集大量中外記者，可以說是盛況空前，第二天外國媒體大量報導，被稱為一次成功的大外宣。

王毅不改戰狼外交

王毅強烈的「戰狼式」談話，很顯然是「認知作戰」的一部分，企圖影響美國和台灣，但是，談話內容有許多錯誤，遭受激烈批判，例如：王毅說英國殖民香港並沒有民主，但是，王毅無法回答，為何港人回歸中國之後，反而希望回到港英時代的統治?「反送中」運動期間，超過80%的港人認為，英國殖民時代更民主，如今中共下令港府抓捕一堆民主人士，王毅如何自圓其說？第一，王毅認為台灣自古屬於中國，所以統一必然，單單這一點就無法成立，大清帝國在康熙時代才把台灣納入版圖，在此之前，台灣從來不屬於中國，而是被荷蘭和西班牙佔領，島內也有南島語系的原住民佔領，所以，台灣自古並不屬於中國。第二，中共在1921年建立共產黨，台灣屬於日本領土，中共扶持台共建立組織，當年目標是追求台灣獨立，毛澤東更是多次向外宣布，台灣和朝鮮一樣應該獨立，那麼王毅應該說明的不是，「台灣必然被中共併吞」，他應該說明，中共放棄支持台獨路線，轉向要併吞台灣的原因，這一點也是很多台灣人想知道的秘密。

領土的和平整合，必須有條件，以東西德的統一合併來說，基於兩個條件：第一，人民經過公投，願意統一，西德併吞東德，是經過東德人民投票，不是強取，至於，統一之後，西德人民以大量稅金補貼東德和蘇聯經濟發展，也經由聯邦議會通過。王毅是讀書人，卻說話不經大腦。台灣是民主社會，如果要接受中國併吞，先不談經濟補貼，單單是接受中國併吞的公投，就不可能過關，過去有一個民調發現，很多台灣人不願意變成美國一州，即便台灣人對美國式生活適應上沒問題，重點是稅金問題，但是，台灣一旦變成中國一部分，不只是失去財產，還會失去自由，這個公投如何可能過關呢？

台灣是否變成中國一部分，不是國民黨或民進黨說了算，更不是美國說了算，美國已經多次表示，尊重台灣人民意願，以目前民調來看，只有1%的人願意接受併吞，中共不可能不知道這個數字，或許10年內，中共可以透過認知作戰改變這個數字，否則只有武力占領一途，而這條戰爭之路，就是中共的死路。

中共從1949年開始，進行了超過30年的共產主義實驗，所謂改革開放轉向資本主義，也就40年，這40年的假共產真資本主義，或許提升了經濟生活，但是，卻沒有提升文明生活，中國目前的社會還停留在推翻滿清初期的19世紀，簡單說，中共以詐騙手法拿到中國政權，改革開放前傳播野蠻、落伍，離開文明更遠，只要看幾個故事就可以驗證了。

中國文明不及格

前幾天，成都一家百貨公司一名老者在電梯上昏倒，路經看到的人，無人過去協助，詢問的理由很簡單，擔心過去幫忙時候，會被人嫁禍。

上海的麥當勞為了推廣節省食物，成立一個飲食銀行，把吃剩的漢堡或食物，存放特定的地點和冰箱，上面寫明，「珍惜食物，需要者可以自行拿取」，第一天剛推廣，現場就被人群擠爆，所有食物被搶空，很多網友看到場面說：「太誇張了，這裡是上海，不是脫貧了嗎？」還有人留言說，「情況還好，至少冰箱沒有被搬走」。

前幾天，上海進口博覽會上，一個搶奪展示攤位上「試吃食物」的人群爭奪鏡頭，被放到網路新聞中，很多中國網民說，「這種搶食物的鏡頭太丟臉了，太野蠻了，這些人到底幾天沒吃飯了」，後來，又出現一則新聞，「上海黨部為了防止到場的群眾出現不文明行為，特別規定要有門票，才能進場，並且安排文明素質比較高的黨員同志進場看展場，沒想到這次博覽會場上食物太好吃，只要聞到香氣，一堆人就衝過去爭搶，最後還是出現不文明行為」，聽到嗎？這是經過篩選的表演者，居然還演不好。

這些故事經常在中國上演，甚至在出國旅行的中國客身上可見，台灣不管是民主自由度，或者人民教育文明程度，以及國民所得，都跑在中國前面，中國在中共治理下70年，文明程度不及格，野蠻程度超過標準，這樣的中共還夸夸其談，要併吞台灣，王毅還真的太勇敢做夢了。



作者指出，2021.3.7中國十三屆全國人大四次會議外交部記者會被稱為一次成功的大外宣。圖／擷自CCTV影片