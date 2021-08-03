2021.8.1支持台灣正名的日本人、和在日台灣人、維吾爾人、美國人8月1日在東奧主場館的新國立競技場前舉辦了一場街頭活動，呼籲國際社會停止迎合中國、矮化台灣，在2024巴黎奧運實現台灣正名。圖／永山英樹提供

若不是因為武漢肺炎疫情的影響，東京奧會將按照預定的2020年7月開幕，也會有很多媒體和百萬以上的觀光客，從世界各地來到東京。我們在日本長期展開東奧台灣正名運動的友台日本人和在日台灣人，以及從台灣、北美來的台灣人也會按照計劃，在奧會期間的各場館附近街頭，共同進行各種活動，讓世界知道「台灣不是中國領土的一部分！台灣就是台灣人民的國家，不是Chinese Taipei」這個事實。

東京最大的鐵路動脈是環狀山手線，該路線一天的乘客數超過三千萬人。我們原計劃穿著印有台灣正名口號的T衫，幾百人一起搭上山手線的電車，再下車到繁華街或觀光地逛一逛，讓幾十萬的日本人和外國人看T衫，也藉此吸引媒體報導。

我相信這些活動的宣傳效果非常有效，不僅會讓中國共產黨大吃一驚，也狠狠打撃他們「一個中國」的宣傳。

遺憾的是，武漢肺炎造成東奧延期一年，雖然2021年7月開幕了，但因疫情持續升高，東京的場館都不開放給民眾現場觀賽，我們也不得不取消活動計劃。

但我們不能就因此而停止活動。對我們來說，東奧並不是終點而是一個通過點。我們的奧運台灣正名運動，下個目標就鎖定在「2024巴黎奧運台灣正名」。

於是我們支持台灣正名的日本人、和在日台灣人、維吾爾人、美國人8月1日在東奧主場館的新國立競技場前舉辦了一場街頭活動，呼籲國際社會停止迎合中國、矮化台灣，在2024巴黎奧運實現台灣正名（同時呼籲抵制2022北京冬季奧運）。

我們主要是對國際社會提出呼籲，因為奧會的台灣正名運動，在本質上是對抗中共侵台野心的運動，所以極需各個民主國家的反中政府與人民的支持。目前國際局勢對台灣越來越有利，日、美、澳及很多歐洲國家都將走向「抗中挺台」的方向。

我想這次東奧開幕式與這種情況不會是毫不相關的。當天中華台北代表團實際上以「台灣」順序進場，很可能就是政府或國會議員基於印太戰略上的考量，對主辦單位施壓的結果。



8月1日在東奧主場館的新國立競技場前舉辦的活動聲明台灣就是台灣人民的國家，不是「Chinese Taipei」。圖／永山英樹提供

我們在這次活動中高喊的口號如下。在現場我們只用英文表達。

「中華台北是不存在！」

「台灣是台灣人民的国家！不是中國的！」

「毎個人都享有國籍的權利！不要歧視台灣！」



台灣就是台灣。圖／永山英樹提供

這次活動的規模雖小，但不少路人聽到我們挺台的口號，都拍手表示支持！這就是日本國民的正常反應，也是我們在毎次的街頭活動中都能看到聽到和感受到的回應。相信其他民主國家的國民也會作出同樣的回應



美國友人8月1日在東奧主場館的新國立競技場前舉牌呼籲停止違反人權、尊重奧會憲章，讓台灣是台灣。圖／永山英樹提供

我相信台灣人民會在2024前發動台灣正名運動。於是我想呼籲在歐的台灣朋友和友台的歐洲朋友也為台灣人民進行國際支援。我期待他們喚起支持台灣的輿論，將台灣正名問題國際化，戳破中共長期以來欺騙世界的「一中」謊言！



8月1日在東奧主場館的新國立競技場前舉台灣旗。圖／永山英樹提供