一、武漢肺炎的流行使法律責任從藥廠轉至國家

5月1日起開始爆發的武漢肺炎，使得台灣防疫模範生的美名一日之間化為泡影，由於諾富特旅館的管理與機師的3+11，民進黨處理不當，所以就爆發了人民對民進黨政府的不滿。可是對於台灣來說，卻也有許多意外的收穫，那就是中國共產黨的同路人終於一一現身。因為各位透過這幾天的新聞報導大概可以知道，買疫苗如果不是國家出面，只靠民間的力量要與疫苗原廠簽約是不可能的。我就用法律的觀點稍微說明一下：如果藥廠出的藥造成吃藥的人生命有危險或是因此而得病，只要能夠證明廠商有故意或過失，而且藥本身與吃藥者的身體受害，有因果關係的話，那麼廠商要負民法上的侵權行為責任，就吃藥者的損害，要負損害賠償責任，有些國家因為廠商是經濟上的強勢者，所以會制定特別的法律給予廠商更嚴格的責任。

這次大家也知道：疫苗的開發要被認可，要經過第三期的試驗，因此疫苗從開發到可以使用在人體上面，要經過十幾年以上。但是這次武漢肺炎的傳播太過，要照正常程序根本不可能，所以WHO就允許經過二期試驗完成後，可以透過緊急授權，把廠商應負的責任轉換成由國家來負責。如此一來，廠商的疫苗即使有問題，但因為世界性的緊急事態，所以就採用責任轉換的方式，先行使用可能會有問題的疫苗來解決武肺的傳染。

二、不是引蛇出洞，而是蛇自己出洞吧！

在對於民進黨的一片責難聲中，佛光山、郭台銘、張亞中乃至張麗善、林明溱等人都說可以買到疫苗，侯友宜要求中央不要刁難，柯文哲更影射蔡英文炒股，所謂名嘴朱學恆更是送上白色花圈給CDC，以送葬的形式隱射CDC不做事。這些人是不是中國共產黨的同路人呢？我不敢講。但我想各位稍微推論一下，就應該會得到答案，他們的動作都是利用人民對民進黨不滿時，要強調民進黨為了高端、為了自己的股票，在擋外國疫苗進口......。

可是，這幾天下來，佛光山拿得到嬌生的疫苗嗎？郭台銘拿得到BNT的疫苗嗎？⋯⋯真相越辯越清，答案是不可能。但是，他們為什麼要這麼做？我就舉我的經驗來做說明。

我在民報專欄中，說過我是很虔誠的佛教徒，但是我都是自己一個人在家修行，因為台灣的佛教界基本上是中國過來的出家人在掌控。其實，出家人要有自己的政治主張與信仰，我絕對不反對，而且舉雙手贊成。但是出家人可否成為政府的工具打擊異己呢？如果是這樣，這絕對是違背佛陀的教義，是穿著袈裟的假出家人。

我在東京大學時做起學生運動，追求台灣人的獨立自決，結果造成國民黨政府與日本政府合作，把東京大學台灣同學會弄倒，我放棄博士學位回台後，國民黨政府仍不鬆手，我本來是想要做幕僚性質的工作，希望幫助當時的黨外在政策上有所突破，所以我知道自己不可能在國民黨的大學教書，為了餬口，我就先選擇在民間工作。由於我在日本唸書時熟悉的出家人是佛光山派出去的，我因為這位師父的緣故，認識了佛光山的不少出家人。當時，佛光山在台北縣的石門鄉辦了一所台北女子佛學院，有一位永字輩的師父請我去教日文，我基於佛教徒的使命，當然就答應了。後來，國民黨政府透過情治單位要逼我沒有辦法工作，就在我辭職之前，這位永字輩的師父馬上打電話到我家叫我不要去佛學院上課了，而我當時在新店幫忙一位佛教界人士翻譯佛學日文，該人士也馬上叫我不要再去翻譯了。後來被國民黨逼得走頭無路時，我決定走上政治之路。當我這麽決定時，這位永字輩的師父馬上打電話來說：我日文教得很好，同學說不能沒有我去教日文，要我趕快回去，我當場一口回絕，各位！你如果碰到這種情況，你會怎麼想？而就在這個時候，我高中的一位姓王的同學（畢業後就沒見過面）突然打電話來說：你真的要搞政治啊？我斬釘截鐵地說：是。後來，我到開南大學當人事室主任，馬英九代表國民黨出來選總統，這位王姓的高中同學又打電話來說，要舉辦高中同學會來支持馬英九，他也知道我的立場是台灣獨立的立場，可是就故意在這個時候來表白他的身分。

三、結論

佛光山要主張統一，我絕對尊重，可是從我的經驗告訴我，佛光山會為了維護他們所認爲的中國人利益，違背佛陀的教義而配合國民黨來整肅異己。這一次的疫苗購買，其實佛光山說任務已完成，要交手給政府。各位想想看：真的這麽單純嗎？所以我請各位推想看看：這一次的疫苗購買事件是不是把許多人的真面目都打出來了呢？



佛光山佛光山後山門牌樓。圖／擷自維基百科，公有領域