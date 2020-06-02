中共以迅雷不及掩耳速度，吃下香港，有點像是2014年俄羅斯吃下克里米亞自治國，克島人以為自己是烏克蘭人，瞬間變成俄羅斯人，同樣的以為自己是「自由香港人」，現在變成「紅朝香港人」，所以，樂當中國人的成龍登高一呼，趕快表態，為了賺錢，2600個香港藝人向紅色天朝下跪。

亞洲的克里米亞

香港變天大戲，也充滿克里米亞味道，1991年，烏克蘭獨立之後，克里米亞半島被劃歸烏克蘭，俄羅斯只以「租借方式」租用賽瓦斯托波爾，作為黑海艦隊基地，但是，從人口結構來看，克里米亞人70%自認自己是俄羅斯人，習慣俄羅斯文化，如果從歷史來看，俄羅斯帝國的構成人口包含烏克蘭、俄羅斯、白俄羅斯，所以，普丁上台高喊，恢復大俄羅斯榮光，希望烏克蘭回到俄羅斯懷抱，但是，已經嘗到民主自由滋味的烏克蘭拒絕回去，甚至政策上倒向歐盟，軍事上也加入北約，引起俄羅斯不滿，普丁用中斷天然氣供應，懲罰烏克蘭。

2013年底，烏克蘭人民發動廣場顏色革命，因為親俄羅斯的亞努科維奇總統，拒絕簽訂歐盟經濟合作會議，引發親歐盟群眾不滿，這也很像「反送中運動」，廣場示威抗議進行到2014年2月，鎮壓行動造成民眾死亡，亞努科維奇因此遭到彈劾後，流亡俄羅斯。同年2月底，普丁召開國安會議說，「我們應該讓克里米亞回家了」，這個過程在一部《克里米亞回家之路》紀錄片中，被詳細揭露。3月份，俄羅斯的蒙面軍隊壓境，特務進入克島，監督克里米亞公投，順利推翻親烏克蘭政府，克里米亞宣布獨立後，立即歸屬俄羅斯，受俄羅斯保護，烏克蘭被迫撤軍，不承認公投合法性，歐盟也對俄羅斯經濟制裁，卻已經留下小祖國烏克蘭的感嘆，如今，戲碼重演，場景換到亞洲，同樣的，香港自由派「黃絲」，去年發起「反送中」，類似廣場革命，中共無法忍受，只好趁著世界瘟疫期間，先下手為強，香港一夕變天，聯合國依然裝啞巴，英國只會跳腳，英國也曾經是香港母國，美國強勢主導制裁中共，也讓小祖國「中華民國」的港澳條例，裡外不是人，與其說，這是身處強國鄰居的悲劇，不如說是「三個祖國的悲劇」。

香港藍絲選邊站

依照國際法，1949年，毛澤東建政，已經宣布不繼承中華民國，這句話等於拋棄香港，所以，英國要歸還香港、新界，應該把土地還給打不死的「中華民國」才對，可惜，英國人勢利眼，只看得起巨人，瞧不起小矮子，如今，中共撕毀「中英聯合聲明」，把聲明當作歷史文件，英國政府連抗議行動都有氣無力，誰令致之？

1997之前，港英政府對「兩個中國」保持中立，台灣的黨政單位藉著報社掩護進入香港，中國也如法泡製，兩國特務密布香港，暗地纏鬥，雙方各搞各的陰謀，左派右派媒體互相對嗆，在港英政府眼中，你可以暗中搞群眾運動，只要不過分，港英政府睜一眼閉一眼，但是，1997之後，情勢改變，中華民國機構被掃地出門，留下一個無力的港澳辦事處。現在，這個辦事處形同虛設，這就是所謂形勢比人強，香港人大部分接受紅色中國才是祖國，就算目前反抗者，也不一定把台灣當祖國，香港法律也把台灣視為中國一部分，象徵國家的青天白日國旗，從反共群眾最多的調景嶺慢慢消失，一直到去年，「反送中」運動中才發現有人舉著青天白日旗高喊，「台灣的中華民國才是祖國」。

中共對香港突然強硬，只是凸顯中共自己治港無能，英國人給你23年時間，居然無法把香港人變成中國人，這一點就比不上俄羅斯，甚至比不上蔣介石，蔣介石逃到台灣，短短50年，就把台灣人馴化成中國人，甚至有些人被治療成為比中國更中國的「中華膠」，至今很多台灣人，仍然生活在中台之間的心理夾縫中，港人稱「藍絲」就是親共分子，或者稱「中華膠」，這話的意思就是港人罵人愚笨，把這些藍絲視為「義和團主義的親共者」，台灣的黃智賢、黃安、女黃安，基本上都具備這種「藍絲」特色，而「黃絲」是想做自由香港人的反共者，如今，藍絲和黃絲兩個陣營人數各半，另外有三成左右，既不藍也不黃，又稱「新三中」——中年、中產、中立，面對香港未來的變局，「新三中」也是探尋移民最多的族群。

去年「反送中」運動，有六千多名「黃絲」被逮捕，多數是30歲以下，這些人下落不明，下場肯定不好，台灣還有「藍絲」政客說，港人在示威運動中可以砸車，所以比台灣自由，這種人真的腦袋壞掉，砸車下場是被死亡，被失蹤，這是哪門子自由？失蹤六千多位港人，估計是被關押在廣州或珠海，另外有80多人，透過民間教會進入台灣接受保護，台灣目前沒有「難民法」，未來，如何接納港民，更是頭痛問題。

嚴格來說，英國比中國更像香港的祖國，所以，香港人有三個祖國，1842年，鴉片戰爭後，清帝國把香港永久割讓英國，當初，中國人和英國人用勞動和智慧，創造香港的法律和繁榮，把蠻荒之島變成珍珠，所以，香港的成長歷史，比較像是美國的拓墾，而不是殖民，1984年，簽署「中英聯合聲明」後，港民移民出去兩百萬，最近英國也表態可以接受持英國海外護照者拘留一年，利用一年時間拿到工作權和公民權。

川普是唯一可以拯救香港，免於奴隸的總統，但是，習近平已經要橫著幹，摧毀香港救中共，估計，香港命運翻轉的可能性不大，兩個自由母親鬥不過一個獨裁流氓父親，很多家庭悲劇不都是如此嗎？