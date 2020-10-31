2020年11月3日美國總統選舉，空前的激烈，10月24日第二場總統辯論，Fox民調結果川普大勝拜登，但是自由派媒體，則一面倒認為拜登蠃了川普，表示拜登並沒有給人家有老人痴呆症的疑慮，總之這場辯論並沒有改變原來支持者之心，但是10月24日美國武漢病毒確診創新記錄83000人，死亡人數也在800人左右，這對川普的選情，非常不利。事實上這場選舉，是川普與武漢病毒之戰，他如果像紐西蘭女總理或台灣蔡英文，控制疫情方面做的不錯，川普肯定也會連任。

川普四年來的最大貢獻，便是扭轉了過去季辛吉（1923-）半世紀以來的「傾華路缐」，讓美國人民百分之七十討厭中共政權，歐巴馬時代，雖然也開始重返亞洲的政策，但是真正與中共做「貿易戰」，徹底想脫離中國市場，鼓勵美國廠商，重新投入美國市場，復興美國經濟，敢同時關閉所有在美國的「孔子學院」，一度是習近平之友的美國大使，也已奉命返國，相反的台灣的AIT主任，卻經常與蔡英文見面，並且派美國衛生部長阿札爾來台取経，主管經濟的副國務卿柯拉克也來台討論雙邊經濟合作發展，可見台美關係的親密度已經超越美中的関係。也因為這樣，在亞洲13個國家中，民調顯示祗有台灣是希望川普當選的唯一亞洲國家。即使民主黨受川普「抗中政策」的影響，為了反映民意，民主黨也開始對中共強硬起來，最近因爲拜登二兒子杭特在中共有生意関係，迫使拜登在美國世界日報登廣告，表示他會與台灣建立更親密的關係，而且也提出更具體的抗中政策，表示在抗中政策上，民主黨也要與川普一拚高下。

為什麼川普治理下美國武漢病毒的死亡人數全球第一 台灣祗有七位死亡

川普在1月2日左右就知道，中國的武漢病毒在中國的嚴重性，結果中共才會把武漢都會區封閉起來。川普得悉消息後，成為全球第一個從中國撤僑的國家，而且馬上斷航，這方面川普的決策，可圈可點，起初他還透過熱線，恭喜習近平控制疫情得體，但是在美國本土，他故意淡化疫情，説武漢病毒將會像流感一樣，天氣熱了自然就會消失；因此從1月2日至3月15日之間，川普在這二個半月間，他對疫情管控可以説是「無為而治」什麼事都沒有超前部署。相反的，台灣的疾管局副局長在2019年12月31日，就得到來自中國李文亮的警訊，並立刻派兩位專家到武漢地區親自考察，才知道問題的嚴重性。本來臺灣的口罩90％由中國進口，但是在1月中旬左右，蔡總統在經濟部長建議下，立刻成立口罩國家隊，超前部署，由國家統一分配。到了今年4月臺灣由口罩輸入國，變成口罩輸出國。同時習近平也幫了台灣一個大忙，因為他不想讓中國人來看1月13日的台灣總統大選，因此禁止中國人來臺灣旅遊，反而救了台灣，到了1月中旬，祗剩下四千個中國人在台灣，並且在1月底，我們新當選的政府，把他們全部平安地送回中國。而日本北海道之所以成為日本疫情最嚴重的國家，就是因為中國人有將近30多萬遊客在1月中旬在北海道旅遊。接著台灣不久也跟美國一樣，對中國斷航（上海、廈門、廣州、北京、重慶例外），不久衛生署長陳時中，下令全台人民在公共場所要戴口罩。保持安全距離。勤洗手，全國各地公共場所都要量體溫，而台灣人民因為2003年受SARS的重大影響，絕大部分人，都乖乖地戴口罩、勤洗手、保持安全距離。十七年前因為SARS疫情，美國曾經幫助我們建立堅實的疾管局，在英明的陳署長領導下，嚴格地在國內機場把関，凡從中國或歐美旅客或國人都要隔離二週，加上蔡英文總統輔佐她的人例如陳建人、賴清德、陳其邁等都是公衛方面的健將，她隨時可以請教他們，因此臺灣的蔡英文政府，是專家在領導做決策，政治人物從旁協助。

而我在2月中旬，由台灣飛往南加州時，一切都跟平常一樣，2月28日那天，我還特地到洛杉磯迪士尼音樂廳，欣賞名指揮杜達美領軍洛杉磯愛樂，感人肺腑地演出德弗札克《新世界交響曲》和美國現代作曲家查理士．艾伍士《第四交響曲》，全場爆滿，一切如常。但是3月15日川普首度開始緊張，他邀請福音派已故教主Billy Grahms的女兒來白宮，領導大家禱告，最後以天佑美國結束。

台灣是防疫專家在主導疫情，美國是政客在主導疫情

在台灣時，每天下午都在看陳時中團隊的疫情報告，似乎是專家在主導疫情；但是回美國之後，電視上出現最多報告疫情的人，不是專家，而是總統川普與紐約州長柯莫等政治人物，似乎在美國是由政治人物在主導抗疫。加上四年前川普為了增加國防費用600億美金，他砍掉了不少文化預算和疾管局（CDC）預算，而且川普又不聽專家之言，常常自以為是做些反常的事，例如他自己私下服用，會引發心律不整的抗瘧疾藥物，以及説打消毒液可以殺死病毒之類的話。



台灣是防疫專家主導成功抗疫，美國衛生部長阿札爾（Alex Azar）在8月10日訪問了中央流行疫情指揮中心，與台灣簽署「醫療合作瞭解備忘錄」（MOU），左起：美國在台協會台北辦事處處長酈英傑、阿札爾、衛福部長陳時中、台灣美國事務委員會主任委員楊珍妮。圖／擷自衛福部直播影片

美國在2月及3月幾乎買不到口罩，因為中國透過世界各地的中國人廠商，把全球2億3千萬口罩都買回中國，到了4月中國大陸疫情控制比較穩定，才釋放出口罩，美國才能買到品質不佳的美金一元（約合台幣30元）的中國製口罩。川普在5月7日才下令白宮工作人員必須戴口罩，但是他們戴的口罩全部是台灣送給他們的口罩。5月底市面上才能買到又便宜又好的台灣口罩，民主黨總統候選人拜登很早就戴上口罩，川普直到7月11日到Walter Reed 軍醫院拜訪時，才第一次在公開場合戴上黑色口罩。9月26日川普在白宮玫瑰花園開盛大的記者招待會，結果180人中，只有50人戴口罩，目的是川普急著要提名一位極端保守的48歲女大法官巴蕾特，來取代不久前才去逝，備受尊重的自由派女大法官金斯伯格，目前美國最高法院五席是保守派，三席自由派。如果再加一席保守派，二千二百萬歐巴馬健保將有失去健保的危機。這次記者會，美國六朝元老的傳染病專家安東尼.佛奇（Anthony Fauci），稱為Superspread Event（超級感染事件），結果正如佛奇所形容，10月1日川普貼身秘書Hope Hicks病毒檢測呈陽性，12月2日川普本人和夫人梅蘭妮以及14歲兒子拜倫證實全部感染了武漢病毒，其他參加記者會的白宮助理有18位呈現陽性，二位共和黨參議員、普渡大學校長，替川普準備辯論的新澤西州州長克利斯蒂，全部在記者會後感染，他們共同的特點就是都沒有戴口罩。川普在醫療團隊勸告下，不得不在10月2日坐直升機住進Walter Reed 軍醫院，住院不久川普就有一點呼吸困難，血氧濃度由正常的98％降至93％，醫生馬上給他打川普好朋友送給他的Regeneron Antibody，（抗體雞尾酒療法，此藥FDA尚未批准），以便增加他的抗體，不久醫生又給他打目前唯一獲FDA核准的抗病毒特效藥：Remdesivia（共需打六劑），其他病人大都是嚴重到裝呼吸器才有機會打此藥，但是川普是入院第一天就打此藥，因此效果特別好。打完後不久，他的血氧濃度就恢復正常，也不再氣喘了。

此藥曾經救活了不少人，例如今年5月間，有一位60歲印度裔在南加州Corona小城開業，本來前一天他已經向父母和兒女告別了，想不到打了Remdesivia後，讓他奇蹟式地復活。華府台裔李醫師今年3月在郵輪上感染武漢病毒，結果也是此藥救了他。台灣也有十位病人用過此藥，本來15天才可以好，用此藥治療，可以縮短至11天出院。在10月5日出院之前，醫生又給他打皮質類固醇的藥叫Dexamethasone，可以減少得病毒後的後遺症，如果川普是普通病人，他應該至少住院治療一週，幸好他有一流的醫療團隊，24小時在照顧他，而且最有效的Remdesivir 愈早打痊癒愈快，這是川普能夠在三天內就出院的原因。如果美國人像台灣人一樣，人人戴口罩、勤洗手、保持距離，萬一得武漢病毒後，也立即得到像川普一樣總統級的治療，相信美國病毒死亡率至少會降低一半以上。

10月25日，Anthony Fauci 醫師才正式呼籲川普應該宣布，全國人民在公共場所必須強迫戴口罩，這點我們台灣已經實施半年以上了，但是相信川普不會理會Fauci的呼籲，政客可以亂吹牛，說疫苗數週內就會出來，但是做為科學家的Fauci，只能老實說，疫苗最快明年春天才會出來。因為Fauci經常出川普的洋相，最近川普大駡Fauci愚笨，不識時務，事實上，如果川普尊重他，並經常戴口罩的話，相信美國疫情不會像現在這麼糟糕。現在連副總統的五個重要助理，都呈現病毒陽性反應，因為只剰下最後一週，副總統彭斯還是冒著生命危險，全美到處跑。（待續）



川普直到7月11日到Walter Reed 軍醫院拜訪時，才第一次在公開場合戴上黑色口罩。圖／擷自BBC網站