第二批武漢包機過程曲折，未來是否會有第三次包機，陳時中說，中國對自己非常有信心，但中國的情況讓我們有一些些困擾，這涉及信任問題，必須再觀察。圖/指揮中心提供

第二次武漢包機曲折離奇，第三次包機能否成行?中央疫情指揮中心指揮官陳時中表示，中國的情況讓我們有一些些困擾，他們對自己的信心度非常的強，我們雖予以尊重，未來是否繼續「救援」國人，牽涉互相信任問題，希望可以有更多的專業對話，讓專業決定。

指揮中心今天對第二次武漢包機問題釋疑，陳時中說，在發生遞補名單之前，我們都沒有這樣的訊息，「我也再三講過，在這遞補名單裡面，到底有什麼樣的人員，我們都不清楚」，所以我們就沒有准他們上飛機。

對於一名女乘客因體溫過高達37.1度，一家三口被請下飛機，無法搭乘10日華航武漢專機回台，家屬12日轉述女乘客身體狀況說，昨天檢查後發現懷孕了，目前安頓在武漢親戚家裡。醫療應變組副組長王必勝表示，婦產科醫師有說，孕婦容易因為懷孕黃體素較高，造成體溫升高。

但，王必勝解釋，孕婦本人並不知道自己懷孕，他也是看報紙才知道，就算婦產科名醫在機上，也不是一眼就能看出他懷孕。

第一次、第二次包機屢屢出包，第三次包機能否成行?陳時中說，未來在中國或其他疫區裡面有需要被救援的國人，我們都非常關心，但台灣必須量力而為。

陳時中坦言，中國的情況讓我們有一些些困擾，他們對自己的信心度非常的強，我們予以尊重，以中國現在宣布的情況，除了武漢以外其他地區都要慢慢零確診，方艙醫院也要關了， 這個時候我們還一直要去救援，有認知上的矛盾，未來有需要討論。

陳時中說，這裡面牽涉互相信任問題，中方的資訊對不對，「我想我也不是只有我質疑，很多國家也質疑。」很多國家也在想，疫情如此流行下，確診數字一下子要往下降，有這樣的可能性嗎?原因是什麼?

陳時中說，縱使是這樣的情況，大量的復工造成群聚移動，這些對防疫造成很大的壓力，這是我們需要觀察的，有些情況可以很快下決定，有些事情必須要時間觀察才能做出正確判斷。他說，期待未來的救援，可以跟中方有更多的專業對話，讓專業決定。