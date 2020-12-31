社群組成分子的感染機率決定社群病例的多寡，而社群病例的多寡反過來影響個人感染機會的增減。防疫成敗，往往在於個人的合作與否，而不光是社群防疫政策的良窳。示意圖／Pixabay

英文疫疾（傳染病）有三個字：Endemic、Pandemic、Epidemic。

Endemic指地區重覆出現的小流行；Pandemic指涵蓋很大的地區（國家甚至全球）的大流行；Epidemic則沒有特別界定流行的大小。Endemic是地區居民共業的果報，而像新冠肺炎這樣的pandemic，是人類以往共業的果報，也是人類除了承擔這個果報帶來的浩刧，同時也正在造作的共業。

從共業的角度看疫疾，可以幫助我們看清人和群體在傳染病流行中的角色和牽連。從傳染病的消長，可以幫助我們探討業、共業和業報的互動關係。

病毒是肉眼看不見的，不依靠儀器也無從察覺到它的存在。疫疾的傳播絕大多數是在無聲無息，傳者不知、受者也無覺的情況下進行。只有在症狀發作之後，我們才知染上了病，才體會到病毒對我們的影響。業的造作到隨後的果報是視而不見的反應鏈，凡人承受果報之際，往往不能明顯的知道，是何前業造成此果。

是什麼共業牽連出人類新冠肺炎這場浩劫呢？二十一世紀以來，世界遭受三場大疫疾的荼毒。其中2003的非典肺炎（SARS）和2019開始的新冠肺炎（COVID-19）都是起源於中國。是像華南野生動物一樣的市場，把動物關在骯髒、而又不人道的狹小籠子裡，造下來的業開始的？還是武漢研究高危險病原體的P4實驗室，疏於衛生隔離管控，意外中病毒外洩？甚至是實驗室動物，被無知貪腐的工作人員，為謀財而偷賣出所造作之業？ 還是歸根究底，是海峽對岸那獨裁貪腐的政權，多年來倒行逆施累積下的惡業？本來是局限於武漢／湖北的共業，由於封城前百萬人外逃，幾個月內衍生成全球幾億人要承擔的共業？凡走過必留下痕跡，希望歷史可以給人一個公道。

從個人的層次來看。受感染的機率，當然會受到個人衞生習慣、健康狀況和生活環境的影響（前業）。但是外在的因素（共業）可能影響更大。社群的環境衛生、病毒傳播速度的快慢、病情的輕重、整個社群裏病毒負荷（viral loads）有多大，在在都對社群內，個人受感染的機率有很大的影響。得病之後，病情輕重與存亡機率，除了個人的健康狀況外，深受社群醫療能量和醫療需要等外在的條件和行為所左右。

從社群的層次來看。社群組成分子的感染機率決定社群病例的多寡，而社群病例的多寡反過來影響個人感染機會的增減。防疫成敗，往往在於個人的合作與否，而不光是社群防疫政策的良窳。

禁足將近兩個月，美國各州都有人上街抗議，要求解禁。記者訪問時，示威者往往回答「我有行動的自由，得病是我自己的事」，大有好漢一人做事一人當的氣派。不幸的是，疫疾不是一個人的事，得病的都有能力把病毒傳染給別人，傳給多少人，會不會傳染給你的親友，會不會有人因而喪命，大多不是個人可以掌控的。或許你以為自己身體強健，染上新冠肺炎，大概會屬於那八成輕症患者。但其實年輕身體好的，也有重症，甚至死亡的，誰也無法保證，你會不會在這個醫療資源緊張之際，成為加重醫療系統負擔的一員。再說，像你這樣的人一多，有可能疫情就要多延燒一段時間。

查佛學辭典時看到一句話，抄錄在這裏和大家分享：「不思議業力雖遠必相牽，果報成熟時求避難逃脫」。（根本說—切有部毗奈耶）。如果把這個浩刧，看成人類正在共同承擔的果報和正在一起造作的共業， 人類需要合力來造作眾多善業，才能化解。



疫疾不是一個人的事，得病的都有能力把病毒傳染給別人。示意圖／擷自DW網路影片