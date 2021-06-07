美國貿易代表表示，世界上最大的兩個經濟體之間的貿易關係存在「嚴重失衡」，拜登政府致力於平衡這種關係。

美國貿易代表戴琪（Katherine Tai）6月5日在回答有關美國是否會繼續2020 年 1 月與中國簽署達成的貿易協議及對中國商品的關稅的問題時對記者說：「這種貿易關係的某些部分是不健康的，並且隨着時間的推移在一些非常重要的方面損害了美國經濟。」

戴琪在來自亞太經濟合作論壇成員國的貿易部長虛擬會議之前說：「這是一種以嚴重失衡為標誌的貿易關係——在表現方面，但也表現在我們的市場對彼此的機會和開放程度方面。美國致力於盡一切努力使美中貿易關係恢復平衡。」

發表上述言論之際，兩國似乎正在加強經濟討論，中國副總理劉鶴在過去兩周與戴琪和財政部長珍妮特·耶倫進行了交談。僅管中國表示，這些會談表明雙方已重新開始正常溝通，但沒有任何公開跡象表明雙邊關稅或兩國之間就其他經濟熱點進行討論有任何進展。

美國政府正在重新審視其對華立場，並沒有對前總統川普的政策做出任何重大改變，而戴琪已承諾在 2020 年 1 月的貿易協定基礎上再接再厲，並於 5 月 5 日表示，她尊重美國政策的連續性。

然而，越來越多的跡象表明新政府的政策將採取的方向。白宮亞洲事務高級官員上個月表示，美國正在進入與中國的激烈競爭時期，本周政府繼續實施川普時代的禁令，禁止在美國對一些中國公司進行投資。

盡管存在這些外交和政治緊張局勢，兩國間的貿易和投資流動仍在繼續加強。中國對美國的出口仍在增長，而中國正在加緊購買美國商品，僅管這還不足以達到貿易協議中承諾的水平。

在同一次新聞發布會上，中國商務部部長王文濤表示，盡管面臨大流行的挑戰，中國仍在繼續開放經濟，並列出了一些減少對外國投資和貿易控制的領域。他還重申，中國正在「積極考慮」加入《全面進步跨太平洋伙伴關係協定》。這是一項原本旨在幫助鞏固美國在該地區實力的經濟條約。