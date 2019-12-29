美國防務專家指出，為了有效對應中國與俄羅斯的戰略威脅，美國海軍不該考慮削減大型水面艦艇的數量，國會參議員也對美國海軍計劃縮減艦隊規模的報導提出質疑。

美國之音報導，美聯社28日援引匿名國防消息人士表示，為了節約經費，美國海軍正在考慮削減大型水面艦艇的數量，用節約的經費完成現有戰略彈道導彈潛艇的更新，用新型哥倫比亞級核潛艇替換目前的俄亥俄級核潛艇。

海軍正考慮在未來5年中將阿利伯克（Arleigh Burke）級驅逐艦的建造計劃，從12艘減少到7艘，以節省94億美元的造船經費；海軍同時考慮未來5年內加快提康德羅加（Ticonderoga）級巡洋艦的退役速度，將目前正在服役的此種巡洋艦減少到9艘，而不是計劃中的13艘。

報導指出，如此一來，美國海軍艦隊的規模，未來5年將從目前的293艘艦艇削減到287艘，但國會通過的2018年國防授權法案要求美國海軍將艦艇數量提升到355艘，美國海軍此舉將與此目標背道而馳。

報導提及，儘管這項計劃還處於初步的經費討論階段，海軍並未做出任何決定，但這個計劃還是招致有關方面的質疑。華盛頓Avascent Group海軍分析員科爾曼（Jay Korman）說：兩種建議都與海軍要求的355艘艦艇的規模背道而馳，不會被國會接受，因為目前的共識是來自俄羅斯和中國的戰略威脅正在增加；國防分析人士弗里德曼（Norman Friedman）認為，海軍的建議將極大減少驅逐艦和巡洋艦所提供的對空防衛能力，但海軍目前正面臨更為尖端的飛機和導彈的威脅。他說，如果認真對待對付中國的問題，可能希望更多的艦艇，而不是更少。

國會共和黨籍參議員柯林斯（Susan Collins）和參議員安格斯•金（Angus King）都認為，這代表「海軍增加艦隊規模的計劃的突然轉向」。兩位參議員表示，國會已經通過了明年的國防預算，授權增加51億美元的海軍軍費，增購3艘驅逐艦，並在下一個財政年度增購另外一艘軍艦。參議員們強調，國會將有最後的決定權。