談到1947年2月28日，這是台灣社會最悲痛的日子。

我們都知道，陳永興醫師、鄭南榕及李勝雄律師奮不顧身、以先烈似的心力投注在這個驚動威權統治的公義和平運動，就是要讓這些受難者得到一個交代，並打破噤聲不語的社會禁忌，讓爾後的自由民主運動煥發活力！

這個社會要有真正的民主、和諧、公義，就不能這件事情永遠這樣不明不白！

所以，除了懷念鄭南榕烈士的犧牲及李勝雄律師過去的打拼之外，也非常感謝陳永興醫師一生為台灣本土的政治、文化努力打拼，尤其是發起「二二八公義和平運動」，挑戰國民政府歷史禁忌，二二八事件才終獲平反。

王明哲這首〈變色 e春天〉，其實在30年前就已完稿，只是最近在翻譜時又被他找到，經過他簡單的修改，希望將這首〈變色 e春天〉獻給不畏威權、不攀緣權貴的三位台灣民主運動難能可貴的前輩：

陳永興醫師、鄭南榕及李勝雄律師！

他們，是真正勇敢、有格的台灣人，值得讚許的台灣讀冊郎！

〈變色 e春天〉

作詞/王明哲、阮美姝 1990年 12月完稿

作曲、彈唱/王明哲

變色限e向望 / 無限e心痛 / 二月這陣 / 變色e春天 /山林若過冬 / 浮出水泉 /草木枯乾 / 清脆不再回

/大深山大海/ 咱e夢 /深山大海 / 咱e痛 / 二二八/ 啊 / 二 八 / 變色e春天

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