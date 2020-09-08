捷克議長韋德齊（Miloš Vystrčil）率團訪問台灣，於9月1日在立法院發表演說，引用並仿效美國總統甘迺迪1963年訪問西柏林時的名言「我是柏林人」（Ich bin ein Berliner），重申反對共產主義和壓迫政權，並以當年甘迺迪聲援伯林的主張，提出「我是一個台灣人」，獲得台灣朝野立委共同喝采，副總統賴清德亦表達感動。

「我是台灣人」很快的不僅僅只是韋德齊的個人意見，由於韋德齊訪台遭正在訪歐行程中的中國外長王毅出言恫嚇，韋德齊返國時，捷克人民為表達反對中國的蠻橫與支持韋德齊，也高舉捷克文「我們是台灣人」標語迎接他歸國，韋德齊這個難能可貴的友人，不僅親自展現對台灣的友好，還連帶讓捷克人民都與台灣站在一起。

原本對中國態度總是扭扭捏捏的歐盟中心國家德國，在王毅出言恐嚇捷克之後，態度急轉直下，德國外長立即警告，不允許王毅威脅歐盟成員國，更在王毅一離開，就宣布印太戰略準則，強調海上安全合作和人權，印太地區經濟夥伴關係多元化，避免依賴一個國家，亦即宣示改變德國過去在亞太地區一味親中的政策。

韋德齊的訪台與一席話，不只帶來滿滿的感動，更為台灣帶來了歐洲外交上的實質助益，雖然，韋德齊返國後，與捷克總統之間立場不同，讓台灣人體認到國際現實仍然險惡，然而，韋德齊這席話的重要性，還遠遠高於這些紛紛擾擾，他極具智慧的這一席話，不僅謙恭又自傲的將自己比擬為甘迺迪，也同時將台灣比擬為當年的西柏林。

甘迺迪訪問西柏林的歷史背景，是1961年東德建立柏林圍牆，西柏林從此成為遭到專制東德包圍的自由民主孤島，甘迺迪的名言，是為了鼓舞西柏林，表示世界與西柏林站在一起，因此當年甘迺迪說：「兩千年前，最自豪的自稱是『我是羅馬人』，今日，在自由世界，最自豪的自稱是『我是柏林人』。」

台灣一直遭受中國不公不義的打壓，使得在國際上全無正常交往的空間，也是有如世界上的孤島，但如今正如韋德齊的鼓勵，隨著全球戰略形勢的變遷，世界認識到台灣是長年與中國的野蠻狡詐對抗的民主燈塔，韋德齊率先喊出「我是台灣人」，點出世界應與台灣站在一起，實質上也造成歐洲與台灣站在一起，讓王毅的歐洲戰狼之旅灰頭土臉，成為中國自取其辱之旅。

福和會認為，國際友人為我們帶來如此千載難逢的好機會，感動之餘，更該乘勝追擊，借用韋德齊的這句話，為台灣進行積極國際宣傳，更是對內化解認同問題的良機：在地球上，只要是堅信自由、民主、平等、人權的價值，與奴役、專制、不公不義、野蠻相對抗，不管出身何處，不論血統族群，使用何種語文，都是台灣人。

台灣是紡織製造業大國，不妨發起製作運動帽或上衣，印上各國語言「我是台灣人」字樣，發送全球各國，讓「我是台灣人」一如在韋德齊返國時捷克人民的歡迎標語，出現在世界各國的新聞畫面中，這是對中國的同仇敵愾表現，福和會願意發起這樣的小小行動，拋磚引玉，也期待各界能集思廣益，把握國際友人帶來的難得機會，推廣「我是台灣人」成為自由民主平等人權的象徵。