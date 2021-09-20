北京大幅修改香港選舉制度之後，下星期日即將舉行選舉委員會選舉，民主黨主席羅健熙重申，該黨將於9月底舉行會員大會，投票決定參選意向，他認為澳門立法會選舉以及教協等多個香港公民社會組織被逼解散，都會是黨員的考慮因素。

澳門落實「愛國者治澳」之後9月12日舉行第7屆立法會換屆選舉，澳門選管會早前取消（DQ）6組立法會參選人名單，包括3組民主派名單全部被DQ，民主派上訴亦被澳門終審法院裁定敗訴，指民主派參選人參與六四活動，屬於不擁護澳門《基本法》。

這屆澳門立法會選舉成為主權移交後，首次沒有民主派候選人參選，投票率只有42.38%，跌破50%的投票率，比上屆下跌15個百分點，創澳門主權移交以來的新低。

今年3月底中國全國人大常委會大幅修改香港特首及立法會選舉制度，下星期日（9月19日）將舉行第一場選舉委員會選舉。

新的選舉委員會由1,200人增加至1,500人，除了提名特首候選人及選出特首當選人，還有提名立法會選舉候選人，以及選出40席立法會議員的新職能。

在選委會第五界別「中國全國性團體香港成員代表」，自動當選的全國僑聯副主席盧文端，近日多次在報章撰文表示，香港的新選舉制度不需要民主黨，反而是民主黨要「求生」就要參選，他認為民主黨「罷選」就是「求死」，參選與否是「激進對抗」與「溫和務實」的路線之爭。

盧文端認為，如果民主黨強行阻止黨員參選，等同挑戰及破壞新選舉制度，有可能觸犯香港國安法，他形容是「死路一條」。

民主黨主席羅健熙接受NOW新聞台訪問重申，民主黨將於9月26日舉行會員大會，投票決定12月的立法會選舉參選意向，他認為澳門立法會選舉，民主派候選人無法參選，或香港一些非常溫和、務實的公民社會團體，例如教協，都被迫要解散，這些因素對民主黨成員做決定時會都有影響。

對於有傳聞指，民主黨內正醞釀「第三條路」，即民主黨不直接反對黨員參選，容許個別黨員以個人名義參選，民主黨不給予支援，但亦不會開除相關人士的黨籍。

羅健熙表示，如果會員大會通過不派人參選12月的立法會選舉，但個別黨員仍堅持參選，他會先勸有關人士退黨，他又表示，民主黨正著手研究可以如何處理有關情況。

羅健熙透露，近日繼續有人接觸民主黨，認為民主黨不喜歡的話可以不參選，但要考慮是否可以繼續作為壓力團體在香港生存。

至於民主黨不參與12月的立法會選舉，是否等同違反國安法，羅健熙認為，香港政府有責任公開說明，以免有人誤墮法網。

民主黨深水埗區議員袁海文上星期二（9月7日），接受該黨前主席劉慧卿網台節目訪問表示，該黨過去從來沒有阻止黨員參選，個別成員一向都可以選擇退黨參選，他批評港府在區議員宣誓等議題上，不斷靠「放風」（放消息）製造恐慌，質疑盧文端的說法是製造白色恐怖。