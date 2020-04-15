「跟著黨走，聽黨的話」就可以戰勝武漢病毒，中國人這樣令人發噱的樣板表演，透過媒體放送，讓非中國人嘆為觀止。中華人民共和國在文化大革命時期經常出現的樣板戲，透過媒體，又活生生展現在世人的驚訝中。自由世界的觀眾，只能以是「共產黨員」、「極權國家的人民」去解釋怎麼會有這麼瘋狂的人民。

中國人民的瘋狂並不是沒有原因。中國的歷史，自從「罷黜百家，獨尊儒學」之後，國家的統治方式，單只張揚儒家的「君臣之義」，假借「忠、孝、節、義」之名以愚民；以效忠君王為「順天」，是「以己為天」的「家天下」政治制度。把儒家還有的「民為貴，社稷次之，君為輕」，踩在「君王意志」底下的「統治道具」。更曲解了「天視自我民視，天聽自我民聽」，把「君王置於民意所向的終極目標」，顛倒了「人民意志來自人民」，不是「君王代表民意」。這樣的傳統，結合共產主義一黨獨大的社會主義思想，將中國的封建制度發揚光大，加強了集權的本質，人民更是只能順從上意以自保。所以會說出「跟著黨走，聽黨的話」就可以戰勝武漢病毒的瘋話，表演太超過的奉承戲碼也就見怪不怪了。

「聽黨的話」是愚民政策

中國共產黨站在「封建極權」的傳統國度，又有了馬列思想的鬥爭方法，中國人民如何能承受翻轉式的雙重洗腦打擊，當然會演出「義和團」般的「跟著黨走，聽黨的話」就可以戰勝武漢病毒的荒謬行為。這樣的行為模式在50年代的三反、五反；60年代的「文化大革命」時期已經司空見慣，那時候「聽黨的話」，實際上也就是「聽最高領導人毛澤東的話」，這是那個年代安家保命，強調忠誠的不二法門。而武漢肺炎的現在，「聽最高領導人的話」還是中國人民和中國官員的保命符咒，是要聽共黨頭子習近平的話，中國共產黨的獨大專制和中國人民的奴隸心態從來沒變。

從「文化大革命」的紅衛兵到「改革開放」的歌功頌德，中國的專制制度和人民的順從，表現在類似「跟著黨走，聽黨的話」就可以戰勝武漢肺炎的現代進行式荒謬，真是罄竹難書。更不堪的是在「改革開放」以後，政治極權只是假象的鬆綁，人民其實並不因為生活的改善，心靈也跟著解脫。中國人民的心靈，從來沒有解脫過一刻的事實，這可從中共的「一胎化政策」，就可以得到驗證。

為了限制人口增長，只有集權共產國家，才能硬性規定人民的生育，只能遵從政府規定的「一胎化政策」。這種違反人性的硬性規定，延伸出弊端是必然。更不幸的是人民在極權高壓的制度下，表現出不同於武漢肺炎「跟著黨走」的是「陽奉陰違」，不只過著恐慌的生活，心靈更是備受煎熬。

經濟改善心靈並未解放

生活改善心靈並未解放

中國自改革開放以來，借助資本主義以激發人民的積極勞動力和資本民主國家的幫助，解決中共覆亡的危機，先救人民生活於倒懸。經過幾十年的欺詐拐騙資本民主國家的工業技術和商業優惠，使得中華人民共和國的經濟規模躍居世界第二。逐漸步上小康的中國，從表面上看，由於經濟改善的加持，中國人民應該可以從物質層面的追求，更進一步躍上精神層面的滿足。所以「解放心靈」的自由思想，想當然耳已經發生或正在發生，這也是資本主義國家的幻覺。而中國人民在武漢肺炎發生以前，中國人民也自以為國家體制已是「含蓋資本主義和社會主義優點」，有和資本主義銜接的密碼，而自認「有中國特色的社會主義」，表現的成就更勝資本主義國家，所以才會有「一帶一路」、「孔子學院」的霸權規劃，進而得意驕傲到自以為心靈也解放了。可是，海水退了才知道甚麼人沒穿泳褲。

武漢肺炎暴露了中共的本質，原來「瘋子還是瘋子」，「共產國家還是共產國家」，本質上沒有改變。人民一樣還是奴隸，中國完全被打回原形，中國本質上沒有因經濟改善而步上民主道路，中國人民的心靈，還是得不到自由。中國人民在武漢肺炎發生表演式的「『跟著黨走，聽黨的話』就可以戰勝武漢病毒」等口號，也就不足為奇了。

不論是表演式的「跟著黨走，聽黨的話」就可以戰勝武漢病毒，或是被壓抑的「一胎化政策」，中國人民表現出的怪誕荒唐，被政策制約的痛苦，全都源於中共政權的統治行為。「跟著黨走」的非民主瘋狂表演，透露出共產制度仍然根深柢固的存放在中國人民的心中，中國人民還是中國共產黨的奴隸，中國本質上沒有因經濟改善而步上民主道路。而中國的「一胎化政策」，則反映人民對統治者的恐懼和無奈。現在的中國，從人民表現的無奈和怪異，根本不是現代化文明國家。