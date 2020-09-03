今天是蔣家自中國流亡來台六年後，始於1955年想在「終戰」屆滿十載後制定「抗戰勝利紀念日」的這一天為「軍人節」；原本跟國民黨「轉進」或撤退的各軍種，對於部隊本身建軍節日不一，例如空軍選擇「八一四」是空軍節、而「西安事變」的「雙十二」成為護主有功的憲兵節，至於當時在廬溝橋開第一槍的「七七」則成為陸軍節！其中，似乎只有海軍節詭異闕如，這是因為海軍建軍史上曾有兩次「全軍覆沒」悲壯歷史，首次係北洋艦隊在甲午戰爭覆沒，第二次則是抗戰期間，只為阻止日艦侵入四川，國軍艦艇奉命悉數自沉於長江底，藉此讓日艦無從入川以確保「大後方」，簡直毫無壯烈軍史可言！直至1958年的台海戰役中，我對膽敢進犯台海離島的共艦回以迎頭重創，徹底瓦解對岸自吹自擂「海上長城」船海戰術，台灣的海軍始才「不成文」的制定九月二日之「台海戰役勝利紀念日」為海軍節，算是補齊三軍種。

由於上述陸海空軍「各行其是」各有各的軍人節可過，層峰認為統一為妥，遂在1955年時由國防部出面表態「自定節日雖各有其光榮歷史背景與意義價值」；但名稱種類繁多、未克彰顯「軍人節」統一形象，因而考量國軍在對日八年「浴血抗戰」中堅苦卓絕，終獲最後光榮勝利，在當年9月3日接受日本降書！茲為紀念二戰期間犧牲的同袍，遂定此日的「勝利紀念日」為軍人節，讓全國各軍有慶祝活動外，當天還同步舉辦「中樞秋季國殤大典」，由身兼三軍統帥的總統、率五院院長及黨軍政要員到「國民革命忠烈祠」向祠內殉職的軍人、及對國家有功人員表達最深敬意，此即「軍人節」的由來；不過，到了2006年時，由於立院修法制定這天為「全民國防敎育日」，突顯民進黨首次執敎期間，已然意識到部隊內還存有極少數軍人想「柔性政變」、部分退將甚且還明目張膽到北京輸誠，故想透過「全民國防敎育法」以強化對付對岸的同仇敵愾意識。

馬英九「首戰即終戰」謬論

然而，綠營如許賦予「軍人節」為全民國防敎育的一番努力，卻因馬英九在最近公然強調了「國軍都了解中共攻台戰略，就是『首戰即終戰』，發動戰爭就要在很短時間內打完，讓台灣『沒機會等美軍支援，更何況美軍根本不會來』」。他還刻意透露「一個總統怎麼看待可能發生的戰爭是很重要的，他當過八年總統，一個做總統的人，不應該告訴民眾可以撐幾天，而是要保證，可以讓戰爭不發生」。 這段跡近「危言聳聽」之公然放話，是選在應邀出席台北東區扶輪社聯合例會時，以演講「兩岸關係與台灣安全」來藉題大發謬論，提及「首戰即終戰」之餘還斷然咬定「美軍不可能來救援」！而國民黨內高幹的羅智強、市議員葉元之也緊接附和此說法，還更加碼指稱「終戰之勢」是引用自軍方創設的「國防安全研究院」在前年底所發表之「中共政軍發展評估報告」，其中，現任退輔會主委的馮世寬即該院董事長、而董事是國防部長嚴德發。

正因為事出突然、又適逢美方時隔四十三年才正式派出首位的部長專程訪台之際，顯示馬英九動機昭然若揭，以致迫使AIT接連在臉書上「刻意」即時對外公佈台灣的F-16戰機在美接受空中加油訓練、而陸軍所轄航空旅的軍官也在AIT內與美軍對話⋯等等前所未見過的照片，擺明五角大廈或白宮對台「合作」密切！不啻也是對馬英九「迎頭棒喝」？因為，單是台灣空軍受訓空中加油畫面，便已透露「不再只是防禦性守勢、未來可展現續航力去主動出撃」，無怪乎中共外交部在第一時間聞訊馬上大肆猛烈抨擊。



AIT接連在臉書上「刻意」即時對外公佈與台灣的密切合作狀況。圖為美國在台協會人員參與2020年漢光實彈演習2020.8.27。圖／擷自AIT臉書

然而，令人所不解的是，藍營除其黨內有「反馬者」林憲同律師自認馬的放話是在恐嚇人民安寧，遂赴台北地院自訴馬觸刑法「恐嚇罪」、「社會秩序維護法」的「妨害社會安寧秩序罪」⋯其餘則還有黃昆輝等較早時曾具狀告馬「叛國罪」！如根據法院統計：馬本身還揹負著黨產「三中案」等四百餘宗官司；但，弔詭的怪現象，就如同朝野長期以來所疑惑的「法院到底是否國民黨開設？」為何拿他沒辦法？所幸，監察院最近才剛改組就職，有肩膀的柏台理應要「新官上任三把火」速辦「脫韁野馬」、抑或請 AIT 及早公佈「馬英九全家人座擁美國護照或綠卡一覽表」，讓台灣朝野「看透」這人底細；否則，他以過去曾幹過台灣八年「三軍統帥」餘威猶存，持續再造謠、洩密⋯屆時造成「軍心動搖」將後悔莫及！職是之故，台美高層在「軍人節」的此時此刻，應快制裁害群之馬。

（本文轉載自綠色廣播電台）

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