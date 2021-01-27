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每日國際焦點

美國禮來藥廠發表臨床試驗結果，顯示其旗下單株抗體藥物bamlanivimab搭配etesevimab，對COVID-19非常有效，住院率大降7成。

俄羅斯表示與美國延長新削減戰略武器條約。

以色列參謀總長表示美國若回到伊核協議將是重大戰略錯誤，並表示將加強軍事準備對付伊朗。可說明確嚴厲警告拜登政府。

拜登希望以兩國模式解決以巴問題，將嚴重違反以色列當前策略。

俄羅斯

表示與美國延長新削減戰略武器條約。

中國

將於南海舉行軍事演習。

緬甸

軍方暗示若政府無法處理選舉爭議將發動政變。

印尼

將羈押的伊朗籍、巴拿馬籍油輪護送至巴淡島港口接受調查。

印度

抗爭農民一度進佔德里紅堡。

澳洲

「黑人生命重要」虛無破壞主義者在澳洲日發動抗爭，聲稱澳洲日是原住民被侵略日，有5人被捕。

義大利

總理孔蒂發動以退為進辭職，希望組成新多數聯盟。

荷蘭

防疫發布宵禁令引發3天暴動，宵禁令於26日晚間生效後，暴動平息。總計有將近500人被捕。

德國

支持歐盟限制疫苗出口。

英國

疫情已達10萬死。

反對歐盟限制疫苗出口。

美國

禮來藥廠發表臨床試驗結果，顯示其旗下單株抗體藥物bamlanivimab搭配etesevimab，對COVID-19非常有效，住院率大降7成。

以色列

參謀總長表示美國若回到伊核協議將是重大戰略錯誤，並表示將加強軍事準備對付伊朗。可說明確嚴厲警告拜登政府。

拜登希望以兩國模式解決以巴問題，將嚴重違反以色列當前策略。

以色列軍方表示將歸還黎巴嫩牧人越界的牛。

以色列軍方於約旦河西岸射殺1名試圖刺殺以色列士兵的巴勒斯坦人。

情報部長率領使節團訪問蘇丹返國。

突尼西亞

國會通過內閣改組，但總統反對，府院衝突加深。

福和會官方網頁：www.fratwn.org