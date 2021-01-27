●印太●歐俄●美洲●亞非●
........................................................................................................................................................................................
每日國際焦點
美國禮來藥廠發表臨床試驗結果，顯示其旗下單株抗體藥物bamlanivimab搭配etesevimab，對COVID-19非常有效，住院率大降7成。
俄羅斯表示與美國延長新削減戰略武器條約。
以色列參謀總長表示美國若回到伊核協議將是重大戰略錯誤，並表示將加強軍事準備對付伊朗。可說明確嚴厲警告拜登政府。
拜登希望以兩國模式解決以巴問題，將嚴重違反以色列當前策略。
俄羅斯
表示與美國延長新削減戰略武器條約。
中國
將於南海舉行軍事演習。
緬甸
軍方暗示若政府無法處理選舉爭議將發動政變。
印尼
將羈押的伊朗籍、巴拿馬籍油輪護送至巴淡島港口接受調查。
印度
抗爭農民一度進佔德里紅堡。
澳洲
「黑人生命重要」虛無破壞主義者在澳洲日發動抗爭，聲稱澳洲日是原住民被侵略日，有5人被捕。
義大利
總理孔蒂發動以退為進辭職，希望組成新多數聯盟。
荷蘭
防疫發布宵禁令引發3天暴動，宵禁令於26日晚間生效後，暴動平息。總計有將近500人被捕。
德國
支持歐盟限制疫苗出口。
英國
疫情已達10萬死。
反對歐盟限制疫苗出口。
美國
禮來藥廠發表臨床試驗結果，顯示其旗下單株抗體藥物bamlanivimab搭配etesevimab，對COVID-19非常有效，住院率大降7成。
以色列
參謀總長表示美國若回到伊核協議將是重大戰略錯誤，並表示將加強軍事準備對付伊朗。可說明確嚴厲警告拜登政府。
拜登希望以兩國模式解決以巴問題，將嚴重違反以色列當前策略。
以色列軍方表示將歸還黎巴嫩牧人越界的牛。
以色列軍方於約旦河西岸射殺1名試圖刺殺以色列士兵的巴勒斯坦人。
情報部長率領使節團訪問蘇丹返國。
突尼西亞
國會通過內閣改組，但總統反對，府院衝突加深。
福和會官方網頁：www.fratwn.org