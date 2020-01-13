選後才短短2天，全國商業總會、台北市商業會、工商協進會等工商團體竟然又再度提出要「修惡勞基法」！時代力量今回應指出時力在選前就已提出「勞動正義」的政見，針對「勞檢、工會、工資、國定假日」提出看法，並且會在下一屆國會盡力爭取勞工權利、努力改善勞動環境！ 並強調，公平正義 改變台灣，選後就要立刻開始！

選後才短短2天，全國商業總會、台北市商業會、工商協進會等工商團體竟然又再度提出要「修惡勞基法」！時代力量今13日(一)在官網PO文回應指出時力在選前就已提出「勞動正義」的政見，針對「勞檢、工會、工資、國定假日」提出看法，並且會在下一屆國會盡力爭取勞工權利、努力改善勞動環境！並強調，公平正義 改變台灣，選後就要立刻開始！

網友在時力官網留言：「其他政黨都還沒開始談政策，時代力量真的超認真的XD」；眾多留言中則以「這三個就是蔡政府需要改革的對象」獲得破百則回應。

全國商業總會理事長賴正鎰說：「政府對於勞動市場涉入太深、管得太多」、「職場上的勞資默契，應該由勞資雙方說好就好，政府不要干預太多」

台北市商業會理事長吳發添則說：「政府該檢視一下現行《勞基法》為勞資雙方帶來許多細碎管理」、「政府管得太多，反而產生更多勞資爭議」。

時代力量則指工商團體不斷要求政府修惡《勞基法》，美其名是要「給予勞資之間更多的協調自由」，但是事實上，全台灣的工會覆蓋率只有7％，而一個小小的勞工，每天要面對養家活口的生活壓力，在沒有工會的協助之下，又怎麼有辦法能夠挺身而出，向龐大的企業組職爭取權益？

此外，工商協進會理事長林伯豐甚至說，「能夠在企業內部解決的事情，應該在內部談就好」、「政府推動對勞工有利的法律，企業當然予以尊重，但若能顧全勞資雙方的感受，才是較為周全的作法」。

時代力量認為事實上，政府目前所推動的法律，根本不到對勞工「有利」的程度，在「工會普及度」、「勞檢落實度」、「勞檢裁罰額度」三低的情況下，一般勞工很難直接向企業爭取應有的權利，而違法企業則仗著「重罰五萬」的荒謬情形，根本無意改善惡劣的勞工環境。

※勞動正義政見：

https://npptw.org/HMM75C