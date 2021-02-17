紙錢燃燒之後所產生的廢氣，釋放出許多一氧化碳、硫氧化物、氮氧化物、苯、甲苯、乙苯、戴奧辛，與其他不完全燃燒之碳氫化合物等，很容易引發皮膚癌、腦腫瘤及鼻咽癌、肺癌等，對人體健康產生嚴重的危害！圖／作者提供

近百年前，「台灣文化協會」蔣渭水、林秋梧等諸多志士們早就呼籲台灣同胞不要迷信、勿燒冥紙。至今，紙錢灰煙依然飛揚，尤其過年過節更甚！

常聽到那些為維護來自中國的封建民間信仰的人說，汽機車排出的廢氣，比焚燒的紙錢還嚴重，怎麼不去反對汽機車？

汽機車是生活無法避免的（而且我們也在極力改善），但是用真錢換假錢，再把他燒掉，這種蠢事是生活必須的嗎？

明知汽機車已夠污染，卻還要燒紙錢來添增污染，不知反省卻還振振有詞回護！

話說回來，燒紙錢不嚴重嗎？

每年燒掉28萬噸冥紙浪費130億元

台灣每年燒掉約28萬噸的冥紙，浪費新台幣約130億元。每年燒掉的紙錢，至少排放18萬噸二氧化碳，需要15,000,000棵喬木，一整年才能吸收完畢，其危害更勝於汽、機車廢氣。紙錢燃燒之後所產生的廢氣，釋放出許多一氧化碳、硫氧化物、氮氧化物、苯、甲苯、乙苯、戴奧辛，與其他不完全燃燒之碳氫化合物等，很容易引發皮膚癌、腦腫瘤及鼻咽癌、肺癌等，對人體健康產生嚴重的危害！（以上資料來源：台灣環境資訊協會TEIA ；〈追求心靈喜樂 宗教及環團籲少焚香燒紙錢〉，中央社，2008.5.30）

宮廟文化的提倡者也許又會說，以上數字是十幾年前的資料。沒錯，近年應該有改善，但我們不該以此為滿足。放眼下去，燒紙錢的現象依然到處可見。

宮廟信徒又有人罵我迫害宗教自由。怪哉！我又不是掌權者，我如何迫害宗教自由？你要信關公、媽祖、王爺、太子爺，你要拜樹木、石頭、呼神（蒼蠅）、蟑螂...，我都沒意見。但是你們要燒紙錢為害我們的健康，我以受害人身分，嚴正抗議！

以前部分原住民族為了祭祖而有出草獵人頭的宗教習俗，現在早已禁止，這是迫害宗教自由嗎？宗教自由可以殺人嗎？

獵人頭是快速殺人，長年燒冥紙害人健康是慢性殺人！都不是宗教自由。



近百年前，「台灣文化協會」蔣渭水、林秋梧等諸多志士們早就呼籲台灣同胞不要迷信、勿燒冥紙。至今，紙錢灰煙依然飛揚，尤其過年過節更甚！圖／作者提供

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