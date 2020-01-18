交通部觀光局將今年訂為「2020脊梁山脈旅遊年」，阿里山國家風景區管理處《好鄒道：脊梁山脈生態旅遊從阿里山出發》9分鐘的微電影傳達阿里山環境、步道自然之美與鄒族部落生態旅遊人文特色。

影片以鄒族文化為呈現中心，以三位人物主角的的生活與日常推疊出鄒族文化的各個面向，包括獵場、古道與生態、祭典、飲食與自然相處之道，讓觀眾能感同身受，進而引起共鳴與嚮往。

阿里山山脈為台灣五大山脈之一，與隔鄰三千公尺的玉山山脈互相戶應的磅礡氣勢；阿里山地區也是鄒族數千年來的生活領域。

此外，提到阿里山，想到賞日出、小火車外，阿里山的龍宮瀑布，或許你很陌生，但是「竹坑溪步道」卻是來阿里山必走的一條步道。沿途經過十二座吊橋，串連成綠色台階，來到龍宮瀑布下，品茗阿里山高山茶，在清脆的水流聲、壯闊的瀑布以及蟲鳴鳥叫聲，置身其間猶如與大自然對話。

阿里山國家風景區管理處主辦、瑞峰社區發展協會承辦的2020新春一起『#嬉遊龍宮』，值得親身體驗。

※附註：阿里山國家風景區位於嘉義縣東部中高海拔山區，北回歸線橫貫其中氣候穩定且溼潤，地跨梅山、竹崎、番路、阿里山四鄉面積達四萬餘公頃，兩百至兩千的海拔陡升，縱切地層造成懸崖、峭壁、瀑布自然景觀隨之改變。神木、修竹、曲徑、梅櫻和楓林勾勒出阿里山豐美的畫面，四時交替，更顯豐姿。多樣的植被與動物族群生態天堂當之無愧，鄒族文化兼具勇敢質樸，開墾遺跡追懷往昔時光，歡迎親臨阿里山一起體會山林的感動。