加拿大紐芬蘭-拉布拉多省因為漁業崩解、石油產業又遇油價慘跌，導致省府債台高築，因此對於人口銳減、但維持公共服務需昂貴經費的城鎮，市政府採取「付錢請你搬家」的策略，每戶支付19萬-20.5萬美元的遷置費，然後切斷社區服務。遷村共計將花661萬美元，但估計未來20年可為政府省下1,500萬美元。對一個小鎮的經營，一個20年後才明顯看到效益的政策，現在就寧願賠錢殺出，讓人見識到加拿大政府的遠見。（示意圖）／Pixabay

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昨（30）日外電指出，加拿大紐芬蘭—拉布拉多省因為漁業崩解、石油產業又遇油價慘跌，導致省府債台高築，因此對於人口銳減、但維持公共服務需昂貴經費的城鎮，市政府採取「付錢請你搬家」的策略，每戶支付19萬〜20.5萬美元（約台幣571萬〜616萬元）的遷置費，然後切斷社區服務。小灣群島遷村共計將花661萬美元，但估計未來20年可為政府省下1,500萬美元。

從政，真是一個包贏不賠的職業

這個新聞吸引我的不是遷村戶拿到的錢好像不少，而是看到加拿大政府的遠見，即使對一個小鎮的經營，一個20年後才明顯看到效益的政策，現在就寧願賠錢殺出。反觀台灣，台大教授王明鉅經過精密地計算，苦口婆心告訴蔡政府離岸風力發電是一個可怕、錯誤政策；而且台灣人民也已經用公民投票否決了蔡政府錯誤的能源政策，但是她仍然繼續用「意志」來執行這個被否決的政策。經濟部內政部農委會，全部在權力之下低頭瞎幹。最可憐的台灣人民，在權力的傲慢之下，還要每年付出420億連付20年來承擔這個苦果。

從政，真是一個包贏不賠的職業。如果我們規定，每一任總統及政黨，要為他們推出的錯誤政策，吐出他們在選舉時選民的信任而得到的一票30元、50元的補助款。雖然仍難彌補，但會不會起到一定的警惕作用？

選舉，拳手都來「陰」的拳擊賽場

越接近投票日，候選人的言詞汙染就越不堪入耳。這種帶著暴力氣味的汙染，使台灣的選舉像極了拳擊賽場，但比起真正的拳擊賽，不只難看還不堪入目。拳擊賽場是按照一定規則進行暴力的地帶。在那裡，規定一方只用拳擊打對方，不能用腳踢，也不能用嘴咬等。他只能擊打對方特定的身體部位，而不允許擊打其他身體部位。1997年，前世界冠軍邁克˙泰森（Mike Tyson） 咬了對手霍利費爾德（Evander Holyfield）一小塊兒耳朵， 而被取消資格，這被稱為體育史上最臭名昭彰的一幕，也被諷刺為「世紀之咬」。但是，台灣的選舉雖然同樣「暴力相向」，雖也設了些規則，但拳手都來「陰」的，也沒人被判出局。偏偏這種不按照一定規則進行暴力的拳擊賽還有人愛看，誰最愛看？對了，就是記者。記者為什麼愛看？因為閱聽大眾你我愛聽愛看，談政見沒特別有吸引力，「咬耳朵」見血才刺激。

官場是另一種幫派組織

有人說，官場是另一種幫派組織，這可能因「權力」與「暴力」始終若即若離有關。你的朋友平時溫文有禮，還有點溫溫吞吞，說也奇怪，突然當個弼馬溫這綠豆大點的官兒之後，講起話來不只有了口條，口氣也上了火。在某種程度上，我們為政治勾勒的畫面以及政治本身為自己勾勒的畫面是一個被碎片化的和被合法化的權力結構的畫面。為了使國家的「暴力壟斷」運作更有效率，在這個權力結構中，次級團體功能性才被興旺起來。比如國民黨因黨弱了，次級團體現在都少聽聞問了；民進黨的次級團體有:老牌的「美麗島」已被打入冷宮、 現在當紅的是「新潮流」 ，還有「正義連線」 、「福利國」等。政治的次級團體的存在，更具體的意義在於公職，也就是「官位」的分配。大家不都是出來奉獻國家，不求聞達於諸侯的嗎？你有機會跟這些人喝過咖啡，你會非常驚訝在他們言談中，對於哪個官兒跳哪個官兒，從來就沒有客氣表達過呢！

公職者要誓死捍衛自己的人格

公職本來是一種榮譽，一個人擔任某種官職，實際上就必須具有執行任務的必要條件。比較大和比較重要的職務是肩負國家的責任，官職越高，影響力越大，一般人就認為，他必須在道德和理智上更應該具有適合該職務的條件。一個人的官階，包含著他應該有的某種程度的榮譽。

事實上，具有特別任務的人比一般人具有更大的榮譽。一般人的榮譽主要是使自己免於羞辱。進一步說來，官方的榮譽要求接受某種官職的人必須尊敬自己的官職，好為他的同僚及後來者做個好榜樣。恪盡職守，就是一位官員尊敬他的官位，拒絕對自己或對其官職的任何攻擊，必須注意批評他沒有盡到的責任以及未促進社會的福祉，更重要的是要誓死捍衛自己的人格。若有必要，必用法律來處罰那些不當的攻擊；當然，有時候也是做做樣子，比如蔡英文因被說是「假博士」而告賀德芬及林還牆兩位教授。

騎士一點都不浪漫，騎士是瘋子

德國悲觀哲學家叔本華（Arthur Schopenhauer,1788—1860）在他的名著《不堪孤獨，就無法脫離庸俗》提到的「騎士榮譽」。他說 :「榮譽感是外在的良心，而良心是內在的榮譽感」；「榮譽可分主觀和客觀兩面，從客觀一面說，榮譽是他人對我們的評價和觀感；就主觀一面而言，榮譽感是我們對這種評價及觀感的重視。」

而「騎士榮譽」這是中世紀時出現的一種榮譽，是信仰基督教的歐洲所產生的，只存在於小部分歐洲人——社會的上層階級和適於做上層階級的人中間。這種人，指的大約就是上面提到的「新潮流」這種等級的人。當蔡英文、韓國瑜靠著「讀稿機」和「總機」來說話，使我們弄不清楚他們是甚麼「來頭」時，看看他們的次級團體是何德性，也可以補充我們快被炸光的「識人之明」。

一般說人有「唐吉訶德精神」，也就是「騎士精神」，好像是正面的評價；其實正好相反。我們看叔本華告訴我們甚麼是「騎士榮譽」，我只略舉犖犖大者，分四端介紹如下 :

1. 「騎士榮譽」不在乎別人所想的是什麼，而在乎別人所說的是 什麼；那就是別人侮辱我們，如果有必要的話，就得請他道歉，道了歉也就不成其為侮辱了。至於他們是否修正自己所說的，或者為什麼要那樣說，那都是不重要的，只要道歉，一切也就擺平了。這種做法的目的，不在於賺得崇敬，而是非要他崇敬不可。

2. 「騎士榮譽」不在於自己所說或所做的是什麼，而在於別人所說和所做的是什麼。通常也就是這種人慣於侮辱別人，但越是隨意惡語傷人的，越是可憐的和令人嘲笑的。這種人對他人的侮辱多指向我上面所描述的人，因為趣味不同的人是不能成為朋友的，而世間一些豪傑之士最易引起這類人的無理怒氣。歌德說得好，對你的敵人抱怨是無用的，如果你的存在對敵人成為一種責難，敵人是不能成為你的朋友的。

3. 騎士榮譽不需要迂腐的探求，需要切實的行動 : 從協力廠商面來看，這種榮譽是否在他心內，與他自己都是絕無關的，換句話說，與他的道德能變得好或壞沒有關係，因為這種榮譽不需要如此迂腐的探求。如果你的榮譽遭受了攻擊的話，或者外表看來已沒有榮譽可言，想要迅速地採取徹底糾正的方法，很快就可恢復榮譽，那就是決鬥。

4. 騎士榮譽接受侮辱是不體面的，給人侮辱則是有榮譽的 ；當對手在他的立場來看是有理由的、對的、真的。好吧！老子侮辱你。這樣他就沒有榮譽和對的理由了，榮譽和正當理由反而到我這邊來了，他想法恢復他的正當理由和榮譽，但所用的卻是粗暴的方法。這樣一來，粗暴取代了榮譽，粗暴勝過了一切，最粗暴的永遠是對的，既然如此，你除了要粗暴外，還要什麼呢？不論某個人是如何惡劣愚昧，一旦他以粗暴來做買賣，他的一切錯誤也就合法化，能得到原諒了。如果在任何討論或談話中，別人比我表現得更有知識、更為愛好真理、更具健全的判斷和理解，或普遍 表現出一種理智的特質，因而使我黯然無光，只要我們馬上攻擊他和侮辱他，我們便馬上打消了他的優越性，而使自己超過他。

這四面鏡子，你「照」出那些人的真面目呢？不管是老闆被次級團體「綁架」；抑或是次級團體以「騎士精神」來為老闆抬轎子，大家看清楚，「成也騎士」但是「敗也騎士」。騎士一點都不浪漫，騎士是瘋子，都是騎士惹的禍！誰要老闆不丟掉「讀稿機」、「總機」呢？