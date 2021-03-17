2021.3.16在日本舉行的美日2+2會談，在聯合聲明中強調「台灣海峽和平穩定的重要性。」左1：布林肯，左1茂木敏充。圖／擷自美國國務院flickr

美日兩國在東京舉行的所謂「2+2」外交與防長部長級會談中表達對台海情勢的關切，並在聯合聲明中強調「台灣海峽和平穩定的重要性。」

美國國務卿布林肯、國防部長奧斯汀星期二（3月16日）與日本外相茂木敏充、防衛大臣岸信夫在數場會談結束後舉行聯合記者會宣布雙方的共識，其中也包括體認到中國的行為不僅與現有的國際秩序不一致，也對美日同盟及國際社會造成挑戰。

茂木敏充在提及地區戰略環境時說，「我們再次確認美日安保條約第5條關於尖閣群島的適用情形，也確認我們對任何尋求損害日本管理這些島嶼的單方面行動的持續反對。此外，我們也確認了台灣海峽和平穩定的重要性。」

布林肯接著說，美日兩國在一起相互支持彼此在民主、人權和法治的共享價值，也對中國侵犯人權及破壞民主的行為非常關切，包括「中國運用脅迫與咄咄逼人的行動來系統性侵蝕香港自治、削弱台灣的民主、侵犯新疆及西藏人權，並且在南中國海宣示違反國際法的主權要求。」

岸信夫提到，決不能允許中國的海警法破壞包括日本在內相關國家的合法利益，如果這個法律加劇海上緊張，包括東中國海及南中國海，「那是絕對不能被接受的」，他有決心運用所有方式來保護日本領土，他同時也「主張和平穩定對台灣海峽的重要性。」

美國國防部長奧斯汀在發表講話時沒有提及台灣，但在記者問答中兩度被問到台海情勢的問題，包括中國的威脅是否除了尖閣諸島（釣魚島）還有台灣，以及是否同意美國印太司令戴維森上將上星期稱，中國可能在未來6年對台灣採取軍事行動的評估。

對於這兩個問題奧斯汀強調美國國防部的目標就是要維持對任何想要威脅美國或美國的同盟者的優勢，無論是中國或其他人，美國要做的是發展足以威懾任何侵略者的作戰計劃及能力，而且美國有很大的一部分能力是來自像日本一樣的同盟的共同力量。