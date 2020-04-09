今天新增1例確診，為台師大大四(案322)確診生的室友，目前匡列接觸者448人，該校各系所自4月6日至4月17日皆採行遠距授課。圖／取自台師大臉書

中央流行疫情指揮中心今天宣布，新增1例確診，為台師大大四(案322)確診生的室友，目前匡列接觸者448人，該校各系所自4月6日至4月17日皆採行遠距授課。

指揮中心今日公布國內新增1例武漢肺炎本土病例(案380)，為案322宿舍同寢室室友(20多歲男性)，無症狀，於案322確診後列為接觸者，於3月30日起進行居家隔離，4月6日由衛生單位安排採檢，於今日確診。

指揮中心表示，因應本起群聚，目前掌握接觸者共448人，並採檢24人，其中1人陽性(即案380)、20人陰性、3人檢驗中，將持續調查追蹤是否有其他接觸者。

此外，衛生單位已針對案322及380校園及宿舍等公共區域進行消毒，該校各系所自4月6日至4月17日皆採行遠距授課。

台師大也發布聲明，指出學校於3月30日深夜接獲通知首例確診學生後，立刻採取必要防範措施，將其上課教室、寢室及相關接觸區域清潔消毒，並又於清明連假期間全校大消毒，4月6日至17日全校各系所改採遠距教學。目前首例確診學生病情好轉，咳嗽症狀緩解，也沒有發燒。

同時，學校接獲通知首例確診後，即安排室友移出宿舍進行居家隔離，第二例當時並無任何發病跡象，在校外居家隔離期間，住一人一間獨立套房，亦無任何症狀，但由於第二例與首例為室友，考量其具有罹病高風險，因此CDC主動採檢，結果呈陽性，確診感染新冠病毒。

台師大表示，第二例學生無跨校選課，所修課程中亦無外校學生，也不是師培生。3月30日即居家隔離，未在校園內上課。依教育部規定，有兩位學生為確診病例，已達停課標準，但本校日前自4月6日起即已全面實施遠距教學，課程都已透過網路進行學習，實驗活動也比照辦理，以避免群聚，全校師生仍將維持原定進度進行課程活動。

台師大強調，已配合中央疫情指揮中心疫情調查，提供案例在校可能接觸師生資料，目前CDC匡列3位需居家隔離，需自主健康管理者也將持續加強衛教宣導。