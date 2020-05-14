蔡總統第二個任期將於520起跑，司法改革應該是第二任的重頭戲，算是重中之重。司改牽涉的範圍相當廣且複雜，也包括人性及國情文化的問題。不像疫情，大家都要命，要健康，不要吵，所以交給專業處理，民衆充分配合，大家保平安。

三年前的司改會議，有關制度的變革，朝向國民法官制，類似日本裁判員制，由一般民眾跟法官處理一些法定的案件，讓人民了解司法，判決更接地氣，進而信賴司法。有一些團體住張像美式的陪審制，由民眾認定事實及有無罪責，法官只負責判決刑度，不寫判決書。

這些制度都各有特色，也各有優缺點，是否跟國家的國情、國民習性、文化吻合，值得法律人及社會學家，以較宏觀的角度去抽絲剝繭一一分析，而不是執著堅持己見，認為哪個制度最好。這是相對問題，不是絕對論。

1999年司改國是會議後，一群法律人花了六年時間，到國外考察，開會多次，草擬專家参審試行條例草案，民事、刑事及行政訴訟，一些需具備專業背景的案件有專家以参審官與職業法官一起審判，補充職業法官這方面專業的不足。可惜要送到立法院審議前，因為有人提違憲疑慮，認為憲法80條的法官不包括参審官，要先修憲，参審官才能通過憲法合憲考驗，再進入法院審判枱。

強化法律人素質為急務

不管現在送到立法院審議的國民参與刑事審判法，或有人主張的陪審制，也會遇到是否合憲的挑戰，最保險的做法當然是修憲，問題是沒有國民兩黨共識，修憲不會過。避開修憲直接立法雖然較快，萬一將來有人申請大法官釋憲，這算是賭賭看的做法，因為沒有人擔保釋憲結果如何。不要重蹈覆轍，功虧一簣，最為要緊。

一個國家的司法水準，就是法官、檢察官及律師的平均水平，因此，未修憲，未立法修法前，強化這三種法律人的素質為當務之急。當然，加強一般民眾的法律常識教育，預防法律糾紛，這種預防司法，像注射疫苗一樣，預防被病毒、細菌感染的預防醫學，也是刻不容緩。