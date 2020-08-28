作者指出：目前台灣的偽劣中藥粉丸（即偽稱袓傳祕方），即以摻和西藥類固醇（俗稱美國仙丹）等為最大宗，比中藥摻禁用的硃砂丶鉛丹不知要多出多少倍，危害當然也更大，衛生主管單位不可「抓小放大」，貽害民眾健康。示意圖／Pixabay

從盛唐中醫診所爆發「特調」中藥粉含鉛汞超標數十倍，引發中毒案，目前台中市衞生局掌握356件查證中，已知有31人鉛超標中毒，其他尚在查驗中。但衛生局只注重含鉛超標問題，至於含汞丶鎘丶鋁丶砷⋯⋯等重金屬是否超標，是否在化驗之列，不得而知，尤其市面偽劣中藥粉丸，最常見的摻西藥（止痛劑丶鎭靜劑丶利尿劑⋯⋯），更應趁此機會化驗一番，只要驗出西藥成份，根據藥事法，即構成「偽藥」，是要負刑責的。而目前台灣的偽劣中藥粉丸（即偽稱袓傳祕方），即以摻和西藥類固醇（俗稱美國仙丹）等為最大宗，比中藥摻禁用的硃砂丶鉛丹不知要多出多少倍，危害當然也更大，衛生主管單位不可「抓小放大」，貽害民眾健康。

筆者前在《民報》撰寫偽劣中藥粉丸（ 1 ）、（ 2 ）、（ 3 ）等則，分別敍述中藥含重金屬超標萬倍丶祖傳祕方治癌仙丹和治酸痛仙丹等訛詐真實案例，都發生在親戚和親人身上，造成一死亡或身受過量類固醇之害，本則（ 4 ）則要再舉認識數十年同學之母親，身罹患癌症，也是受到假「中藥材」之害，本案詐術更為高明，值得詳述，供大家參考警惕。

本案緣於筆者中學之學妺，在校是模範生，台師大畢業後前往美國留學，取得博士學位，返校教授「家庭發展」相關課目，有一天，突然來電訊問在台中市舊市區成功路有家「百貨行」，問我曉不曉得？回告並不瞭解。她才告知原委，原來已經七十歲的母親，罹患了癌症，西醫治療均無有效進展，聽親友熱心推介，台中市成功路這家百貨行有在賣「祖傳秘方」，成份是一帖帖的各式各樣中藥材，據說很有效，雖然她心中存疑，但由於西醫已束手無策，抱著「不妨一試」的心情，不妨試試。所以她先預定，再從台北迢迢百里，到台中來買十幾帖的中藥材。

該女教授買藥材返台北後，我去電打聼效果，她謂：「還不錯」，我心裡嘖嘖稱奇，這世間果真有治癌的「祖傳秘方」麼？如果果真有效，那做為媒體傳播者，要好好進一步探討，有了把握，還要進一步替之宣傳呢！

誰知道過了個把月，卻傳來伯母藥石罔效去世的不幸消息，我心𥚃犯疑，問學妺買的不是一帖帖「中藥材」，而且「效果還不錯」嗎？怎麼還是不幸去世？她此時才據實以吿，買的是一帖帖需煎煮的「中藥材」沒錯，但其中還加了一個白布包密封的「藥包」，老闆謂之即「祕方」，不可打開煎煮，否則會失藥效。她懷疑此白布包有問題。

我聽了恍然大悟，沒有錯，是白布包出問題，裡面應該是包著大量西藥粉，如鎮痛的類固醇，安眠藥，利尿劑⋯⋯等多種禁藥，對於癌末病患，當然有止痛安眠效果，搞不好，還摻有類嗎啡等管制藥品。

我請她將未煎服的藥包寄一份給我，可請衛生署代為化驗。她婉拒了，因為母親已經去世，生命已無法挽回，再追究中藥材摻西藥之禁藥，已沒有什麼意義。她正處於喪母之哀痛中，也無心再分心去處理中藥材的事，就當作沒有發生過好了。

聼她這麼一說，知道事情無法勉強，而本來病情大概就是「回天乏術」，只不過被訛詐花了一筆錢，浪費了精神而已。至於所謂「社會正義」的追求，留給有心且有力的人吧！

順便一提，筆者老家尚在彰化縣埤頭，但居台中市已半世紀，有空時尙走一號高速公路從溪湖交流道南下，接台19線中央公路往返，在溪湖糖廠旁的外環道路，行經時常看到一塊不大的廣告招牌，明寫「祖傳秘方，治肺英」，我不曉得「肺英」到底是什麼病，但一定是肺病的一種吧，而所謂「祖傳秘方」，一定是中藥丶草藥成分，號稱可以治「肺英」，顯然已經違反醫療法和藥事法，但公然設立在路旁，年復一年，存在䇄立，不禁令人嘖嘖稱奇，直到約一年前，才不見此存在十多年的「祖傳秘方」招牌，但不知其始末。

另外，還有兩個台中市中醫診所的故事，一個約二十年前，在老台中市區三民路一段，我居家不遠處，突然新設了一個中醫診所，一開業，就門庭若市，心裡十分納悶，但熱鬧光景只維持了二丶三個月，突然歇業，關門大吉。從事新聞採訪工作，因非我路線，並沒有去深究，但以經驗法則推測，「門庭若市」或是開業聘僱人頭當患者的假象，但沒有真的拉上來，也就知趣而退；另個可能，是在中藥粉裡面加「特效藥」，使藥方產生特效，於是一傳十，十傳百，造成門庭若市，因而引來衛生主管機關注意，只要派一丶二個「假病人」來就診並拿藥粉，該中醫診所還開得下去嗎？

與之類似之例，發生在八年前，正在撰寫筆者採訪省政新聞的憶往錄《看千帆過盡》，其中一篇寫到家父受「黑藥丸」之害，及姐夫之母癌末受看䕶訛詐三十多萬元購買「祖傳秘方」之案，剛完稿，就見報紙報導有一婦女因身體會痛，買「黑藥丸」吃，一次買兩斤，要價數萬元，十年來已付出上百萬元，最初每天一顆，後來藥量已增至十顆⋯⋯，醫生判斷是類固醇的藥。而2012年，有家報紙為台中市某家中醫診所大力推荐，其「減肥藥」大大有效，於是造成轟動，排隊看診，但是過不了十天，卻宣告「停業」，據同業透露，是典型「愛之足以害之」之例，減肥藥太有效，經新聞報導，被衞生局盯上，經人通風報信，該診所只好「忍痛歇業」，風光不再，連根拔起了。（系列專文完）



20191102 嘉義破偽中藥工廠，查扣逾四萬顆藥丸、膠囊。圖／擷自公視早安新聞