由我方派機對台灣人來說，是正當、合理、效率、衛生、人道的做法，和主權無關，蔡政府要保衛台灣人的健康與生存權利，一定要堅持台灣派機，沒必要軟腳配合。。圖／取自中國政府網

台灣「醫療人員連署支持政府堅守防疫底線」在短短期間獲得全台醫療人員三分之一，也就是11萬7,000名醫療人員熱烈回應之後，不知何故停止連署，並以「統計資料中，謝謝各位熱情參與」畫下句點。要是沒有停止，我看幾乎所有醫療人員都會連署。

連暑的醫療人員說：全台負壓隔離病床只有1,100床，隔離收容所嚴重不足。

醫療人員要求只有在以下三點條件都達成的情況之下，才考慮繼續允許班機返台：

1、篩選上機名單，比照他國。只有具有本國身分的台灣公民才能上機。

2、必須由本國防疫人員陪同，在飛機上做好防護，來台務必配合隔離及篩檢。

3、不能無限制的包機回台，必須審慎評估台灣本地的醫療能量，完成一批再開放下一批。

以上要求合乎全民公益，包括台商的利益。對第一點，即使先撇開是否比照他國不談，光是要確定是否台灣公民，我方就必須準備護照與身分證資料，在武漢離境的上機點查核，才有可能在登機時驗明正身，確定是否台灣公民。載運台商回台，是一個不可逆的運作，我們不可能把載到台灣的人再送回去。因此台灣必須有查驗身分的人與資料在上機時做這個動作。

第二點，「要有本國防疫人員陪同，在飛機上做好防護」。台商上機後，中方就丟了燙手山竽，就可以不管這些台商的死活，剩下的醫病與防疫，包括機上防疫與如何與台灣端接軌，甚至是否影響國內台灣人的安危就都是台灣的事。所以，檢疫的開始接點，當然也應該是在台商的上機點。

由接收方派機 無關主權

不管是那一方派機，來回往返雙向之中總有一程是空飛的。那麼面對台灣醫療人員連署的合理的要求，最自然、理性、效率的行事方法就是由我方派機，在去程運送熟悉關務的人員與台灣身分資料，以便檢驗台灣國民身分；同機運送台灣的醫生與檢疫人員與相關設備，以方便在上機前篩檢，並有利與在台灣落地後的檢疫配合接軌。

以上由接收方派機的道理，完全沒考慮主權；淺顯、易做、易懂。筆者實在搞不懂為何蔡政府和中國合作第一批的結果，居然反其道而行，由中方派機，使得第一批運送台商包機到台後，造成醫療人員的緊張與台灣人對蔡政府的信任危機。

由我方派機對台灣人來說，是正當、合理、效率、衛生、人道的做法，和主權無關；即使台灣是中國的一省也應該這樣做。打個比方，中國的山東省要派機把滯留在湖北省的山東人載回山東，難道這樣山東就獨立於中國之外了嗎？

中國無事找碴，無視台灣人的福祉；蔡政府要保衛台灣人的健康與生存權利，一定要堅持台灣派機，沒必要軟腳配合。