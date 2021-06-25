石朝儀，1922年出生於日治時代的桃園縣大溪鎮，家境原本優裕，沒想到他5歲時家中長輩因債務連累，舉家遷移至後山花蓮的鳳林鎮，就讀公學校時還得向人借貸，所以小學畢業只好到一家診所去當學徒，由於他力求上游，看到許多鄉下病人沒錢看病的痛苦，立志學醫，先後前往花蓮港鐵道醫院、台北馬偕醫院跟著其他醫師學習，努力累積醫學方面的知識，終於在23歲那年考取日本政府的醫師檢定資格，即使二次大戰結束後國民政府來台，他還是很辛苦的考過醫師檢定考試，這樣沒有受過正式醫學教育的習醫道路確實走的比別人辛苦！二次大戰結束前，石朝儀本來在花蓮港鐵道醫院服務，當時花蓮的光復鄉富源村距離花蓮市算很偏遠，沒水沒電的鄉下村落，但還有一個日籍醫師在駐診，而戰後日本醫師走了，整個富源村和鄰近的富民、富興、萬榮、馬遠、大豐、大富等村落就沒有半個醫師能為民眾看病了，那時候石朝儀的兄長在富源火車站工作，就勸他搬到富源村開設診所，沒想到他一去竟然待了一甲子，超過60年的時間無法離開這個偏遠的小村莊了！

石朝儀在富源開設了「杏林診所」，起初的病人以瘧疾、肺結核、甲狀腺腫、恙蟲病、寄生蟲疾病為多，後來因整個附近村落也都無醫師可以服務，他也只好為婦女接生，甚至盲腸炎、胃潰瘍等會腸胃道疾病，小的外傷或車禍，意外事故也都得照顧，他變成了全科服務的家庭醫師。由於他從不計較病人是否負擔得起醫療費用，只要病人上門就交代工作人員「先診治，救人要緊」，沒錢就欠賬，但記帳的本子記滿了他也不以為意！所以他的病人多得每天從早忙到晚就像「7-11」全天服務，甚至病人自帶板凳在診所外頭排隊，附近民眾都見怪不怪，大家都對石醫師的愛心讚譽有加！逢年過節時欠賬的病人有時候會送農作物、雞鴨來表達感謝，他多半都分送給工作人員或要病人帶回去，他說：「要照顧好自己的健康最要緊，不然我會生氣喔！」

除了六十年時間從不間斷的在診所為病人服務，在鄉下他也常被要求前往病患家中接生，或診治行動不便的病人，有一次颱風夜發生火車意外事故，造成逾百死傷的慘劇，他當時緊急動員所有工作人員加上村民搶救照顧了大量的傷患，是他行醫偏鄉60年最深刻的一幕！在富源地區一家三代都是石醫師病患的村民非常多，大家已經把他當成地方的守護神或土地公，而他80歲想退休，村民說：「你退休了，我們這些老朋友怎麼辦？」他只好維持「杏林診所」的招牌燈繼續亮著。2006年， 石朝儀獲頒第16屆「醫療奉獻獎」，2007年他離開人間，享年86歲，奉獻偏鄉超過一甲子！

※本文將收錄於《台灣醫界人物百人傳》續集