25位國際宗教、人權學者10月初聯名寫信給小英總統，其中指出，「坦白說，25年後才來說這件事（按即太極門案）應該由行政或司法層面來解決是不夠的——儘管這是政府過去曾承諾的，但從未兌現。現階段只有政府和台灣總統的介入，才能糾正國稅局和行政執行署的歧視行徑，撤銷違法稅單，還給太極門修行聖地。經驗告訴我們，沒有這種政治干預，一切都不可能改觀。」

本人探索1996年12月19日發生「太極門案」的起因，發現該案係當年法務部推動「民國85年全國掃黑行動方案」的產物，主其事者包括侯寬仁檢察官，調查局台北市調查處官員及法務部廖正豪部長等。

在多次研討會裡，曾有人提出「政治案件，宜用政治手段解決」的論調。前述國際宗教、人權學者的信提到「政治干預」字眼，是否印證了此種論調？

查太極門弟子們的「敬師禮」是贈與，其為常理、常識，也是事實；最高法院三審判決、監察院調查報告、國稅局公開調查結果，均為贈與，而國稅局仍恣意濫權扭曲事實，持續違法開出稅單。迄2018年7月26日最高行政法院107年度判字第422號判決，認定太極門弟子之敬師禮為贈與，國稅局乃據以更正民國80、82～85五個年度敬師禮相關所得的稅額為零，卻留下相同性質的民國81年度稅單，強行拍賣太極門修行預定地，這明顯違反「行政一致性原則」，說明了太極門案不是「法律案件」。

查「雷震案」（1996年9月4日發生，冤獄十年）發生後，殷海光（自由主義學者）發表文章，他試圖釐清雷案為「政治案件」或「法律案件」之爭。國民黨當時絕口否認雷案是「政治案件」，堅持它是「法律案件」，一切依法辦理。

殷海光則說「法律不會說話」，法律不能自動的應用於任何人頭上，應用法律的，是站在法律後面的人，因此，法律公正不公正，完全要看那些使用法律的人。他說，只有公正的人，才會把法律用的公正，只有宅心仁厚、尊重人權、服從眾意、以天下為公且以天下為重的人掌握行政法律的決定權，大家才有理由相信他公正地行使法律。（資料來源《胡適、雷震、殷海光 自由主義人物畫像》第41頁1990年12月出版）

由殷海光所寫文章的這段內容，給人帶來了啟示，太極門案如果是「法律案件」25年來窮盡了不少法律手段，仍然不能解決，看樣子，太極門案是「政治案件」，這就寄望於「政治手段」來解決，期盼小英政府發揮良心與睿智，早日解決太極門案，以消除該國際宗教、人權侵害事件為台灣帶來負面的形象。



《胡適、雷震、殷海光 自由主義人物畫像》。圖／陳逸南提供