國民黨是歷史上的加害者，但隨著民主化進程，已經華麗轉身，變成改革者。國民黨不敢面對自己過去的罪責，等到真正的反對者，在政治上擁有實力的時候，屠殺的歷史真相，已經被掩沒於荒煙蔓草之中。時間既是處理轉型正義的良藥，卻也是處理真相的殺手。。圖／擷自總統府flickr

3月8日，台灣學者聚集，發表新書「228真相和轉型正義」，政大文學院院長薛化元說，「國民黨軍憲警特在228事件中，以及後來清鄉行動，犯下屠殺罪行，但是，至今仍然企圖掩飾，可是寬容的台灣人，還是投給國民黨500萬票的支持」，這句話所指就是2020年總統大選，「韓流」勢力威猛，如果不是香港「反送中」啟示，以及美中貿易戰爭爆發，台灣人的「中國感情」持續淹沒理智，搞不好，選上的總統，就是國民政府軍人後代的老韓，台灣人對國民黨如此寬容，薛化元的話雖然簡單，卻很傷感，其實，台灣人並不是寬容，而是無知，台灣人追查228真相，經年累月，但是，犯罪者卻永遠缺席，因為，國民黨深知，「沒有真相就沒有轉型正義」。

國民黨缺席轉型正義工作，道理和犯人拒絕走進法庭的動機一樣，不僅如此，多數犯罪者還選擇遺忘。

我曾經讀過這樣一個真實故事，這個故事的主角是許維特，許維特在德國近代史上相當出名，出身於希爾德斯海姆，在柏林，維也納，漢堡就讀日耳曼文學，拿到博士學位，他是浮士德研究專家，1962年，許維特撰寫「浮士德與浮士德的」榮獲教授資格，並且在戰後成為歌德研究專家，1964年，許維特任教艾爾朗根大學，1965年任教亞深工業大學，1970年，許維特擔任該校校長，並且是北萊茵區高等教育國際交流中心負責人，1983年，許維特退休後，被國家授予聯邦十字勳章，這樣一位具有很高社經地位的知識份子，其實，他的真實姓名不是許維特，許維特的真實身分是許奈德，戰後德國社會稱之為「雙行者」。

1909年，許奈德出生於哥尼斯堡，在當地就讀文學及藝術史，1932年，加入納粹學生組織，1935年，許奈德拿到哥尼斯堡大學博士學位，1937年，加入納粹黨衝鋒隊，並且在遺傳局工作，後來被派往荷蘭，編輯納粹刊物，並負責與親納粹荷蘭人聯絡，而另一個重要工作則是醫學器材的管理員，負責提供器材，給集中營的人體實驗研究，簡單說，如果納粹的人體實驗有罪，許奈德也是共犯，二戰結束之前，許奈德已經預料，納粹帝國即將失敗，於是，許奈德事先連絡一位任職國安單位的友人，拜託他銷毀有關他的檔案，在納粹戰敗那段時間，許奈德脫下軍服，隱身進入民間，變成普通老百姓，許奈德找到他的太太，要求他太太去戶政單位申請許奈德戰死的證明，於是，真實的許奈德變身許維特，重新到大學攻讀博士，並且和自己的太太再度結婚，還認養自己的孩子，他就是許維特，在同一個時空裡，許奈德擁有兩種身分，後來，一位荷蘭的學者，在戰後的納粹研究追緝中，拆穿了許奈德的隱密身分。「詳見，蔡慶樺所寫，美茵河畔思索德國」。

加害者的人格和道德困境

但是，這個故事想要凸顯的，並不是單純的隱藏而已，而是象徵德國人在戰後人格和道德上的困境，多數德國人良知甦醒，在戰後陷入憂鬱症候群，他們無法面對自己在納粹時代所犯下的罪惡，甚至想要逃避，或者假裝那些屠殺猶太人的犯罪，根本沒有發生過，就像今天的國民黨，每一次談到228屠殺事件，很多國民黨學者就說，「很多外省人也在事件中被台灣人屠殺」，事實上，最近公布的真相調查，外省人在228受難者，不超過45人，兇手也是外省人彭孟緝，當時的高雄警備司令。

國民黨不敢面對自己的罪行，就是台灣轉型正義工程最大的障礙，德國的轉型正義，同樣走來坎坷，戰後德國第一位總理阿德諾，自己本身是納粹受害者，但是，處理轉型正義，同樣遭遇很多障礙，因為任職政府機構的加害者很多，很多納粹共犯，仍然居於政府要職，如同許奈德，隱藏了自己的醜惡歷史，假裝沒有這段歷史，如果政府要強硬處理，一但處理不好，就容易演變成一場國家大分裂，台灣情況更加詭譎，國民黨自己是歷史上的加害者，但是，隨著民主化的進程，自己已經華麗轉身，變成改革者，唯一國民黨不敢面對，就是自己過去的罪責，等到真正的反對者，在政治上擁有實力的時候，屠殺的歷史真相，已經被掩沒於荒煙蔓草之中，這就是台灣很多真相追查困難的原因，因此，時間既是處理轉型正義的良藥，卻也是處理真相的殺手，這種矛盾兩難，正好是台灣228事件真相調查的困境，所以，才被笑稱為，沒有加害者的轉型正義。

德國困境的突破，來自一位良心法官包爾，因為他的堅持追緝，1963年，在民間團體合作之下，召開「法蘭克法大審」，當年納粹加害者被送上法庭，這也是德國人反省之路的開始，「去納粹化」才能成為國家運動，今天，台灣的轉型之路一波三折，國民黨新主席堂皇上任，言之夸夸奢談改革，我們卻還在等待「去國民黨化」的到來。