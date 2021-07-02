台灣棒球好手王柏融今年大放異彩，屢屢建功。6月24日，火腿隊在客場與歐力士隊拚戰，王柏融單場雙安兩打點的優異表現，中止歐力士的11連勝。賽後登上英雄舞台全程使用台灣話，格外親切。在異國的土地上，揚眉吐氣，打出好成績，更是難得。

王柏融使用台灣話回答訪問，讓所有球迷深覺驚喜，王柏融提到，首打席上場時就想說一定要打安打，把二壘的跑者送回來。王柏融繼續說，就是根據教練、情蒐小組給的資訊，以及練習時的狀況下去發揮，很高興能替球隊打進分數，自己也很開心，會繼續依照教練說的，輕鬆打球，不要太在意結果，往後也會每天繼續依照自己的節奏準備比賽。雖有記者認為王柏融的台灣話不太輪轉，其實，王柏融的台灣話夾雜著棒球術語，例如：王柏融提及第一打席時，當二壘有Runner （跑者）時，就必須「摃」安打，這個「摃」（kòng）就很傳神。對於自己的表現，則說「足歡喜」，也談到教練有交代，不要想太多，想揮就揮。「揮」的意涵，就是想打就打，不要猶豫。由上述這幾個關鍵字，足以顯示王柏融對於語意的精準掌握。

利用機會感謝日本捐贈疫苗

今年王柏融多次登上賽後英雄訪問，諸如：5月12日面對歐力士強投，敲出本季首轟及二壘安打，也兌現其使用日文受訪的承諾，深獲日本網友大讚，其大粉絲正妹歌手河野萬里奈更在推特發文讚譽，融融是個守信用的男人。對於王柏融6月24日時使用台灣話受訪，這位正妹歌手的說法尤為貼切，她說：「這展現了融融對於英雄訪問的重視，也知道透過自己親口說出想要表達的重要事情，畢竟他『背負台灣挑戰日本棒球界』」。另外，6月6日面對讀賣巨人的比賽，王柏融第7局擊出的逆轉兩分砲，幫助球隊以6：4獲勝，王柏融利用機會感謝日本慷慨捐贈台灣AZ疫苗。

王柏融的棒球表現漸入佳境，自信心也提高不少，賽後英雄訪問，除了談棒球之外，也能適時展現其個人的部分，諸如：秀出苦練的日文、使用其熟悉的台灣話，以及適時感謝日本捐贈疫苗，更拉近與日本球迷的距離，也顯現其對於日本文化的瞭解與良好適應。此外，王柏融在日本職棒的好表現與其相關的報導，皆令人振奮，也是疫情閉關期間，很重要的精神食糧。

另一方面，5月中爆發的第三波疫情，常被歸責於3＋11的防疫決策，也凸顯了向國外洽購的疫苗，遲不到位、到貨率很低的問題。其次，國產疫苗的安全性、效能、保護力仍需科學數據支撐，能否通過國際認證，也令人期待。此外，傳聞監察院擬針對防疫關鍵決策進行約詢瞭解，引發不少關注，並咸認若查不出所以然，不啻浪費人力，讓大眾認為虛晃一招，但是，若查出問題，則恐涉及憲政論議。實際上，抗疫決策有如棒球比賽中教練的調度，若能贏球，即被稱讚調度得宜，甚至被譽為神調度，但是，若輸了，則可能被罵到臭頭，甚至要肩負敗戰之責。因此，若將抗疫比喻為進行中的球賽，則由於球賽正在進行，評論是非功過略嫌太早。