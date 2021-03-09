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每日國際焦點

南韓與美國將簽訂新版《特殊措施協議》，取代2019年到期的舊協議，將增加給付駐韓美軍軍費。美軍駐韓28.5萬人，目前南韓每年給付9.2億美元，南韓於川普時代提出增加到10億美元，川普要求50億美元。

美國重新制裁以色列大亨，民主剛果共和國礦業巨擘丹‧傑特勒。丹‧傑特勒於2017年遭美國以賄賂危害民主剛果人權而制裁，川普於2018年放寬禁令，8日拜登政府又恢復制裁。

美國表示對葉門胡塞叛軍攻擊沙國的頻率感到警覺，將協助提升沙國防禦。

瑞士右翼團體提案的禁止面紗公投以51.2%得票通過。

日本

因疫苗與搭配的細針筒皆短缺，疫苗施打速度陷入龜速。

南韓

與美國將簽訂新版《特殊措施協議》，取代2019年到期的舊協議，將增加給付駐韓美軍軍費。美軍駐韓28.5萬人，目前南韓每年給付9.2億美元，南韓於川普時代提出增加到10億美元，川普要求50億美元。

菲律賓

總統杜特蒂發言人針對國際人權組織批評殺害9名運動人士，表示槍殺武裝叛亂合法。

緬甸

軍方表示拘留澳洲籍翁山蘇姬顧問審問出財務機密。

軍方圍困仰光抗爭者，在國際施壓後，9日放抗爭者離開。

英國服飾品牌H&M停止向緬甸下單。

泰國

再以侮辱王室罪逮捕3名抗爭領袖。

模里西斯

中國籍遠洋捕鮪魚船魯榮遠漁588號，於外海擱淺造成輕度漏油。

瑞士

右翼團體提案的禁止面紗公投以51.2%得票通過。該公投文字並未針對伊斯蘭，也禁止暴力抗爭者戴口罩面罩，但政界均認為主要目標在禁止伊斯蘭女性面紗。

美國

重新制裁以色列大亨，民主剛果共和國礦業巨擘丹‧傑特勒。丹‧傑特勒於2017年遭美國以賄賂危害民主剛果人權而制裁，川普於2018年放寬禁令，8日拜登政府又恢復制裁。

拜登政府給予委內瑞拉逃至美國者暫時性政治庇護。

巴西

研究顯示阿斯特捷利康疫苗對巴西變種病毒有效。

哥倫比亞

叛軍交戰導致2021年至今已經有1.1萬人流離失所。

赤道幾內亞

軍營炸藥爆炸事件死亡人數增加至98人。615傷。

土耳其

首都伊斯坦堡千名婦女於婦女節抗議女性謀殺率自2011年至2019年倍增。

沙烏地阿拉伯

國王通過協助疫後復興朝聖產業。

美國表示對葉門胡塞叛軍攻擊沙國的頻率感到警覺，將協助提升沙國防禦。

黎巴嫩

對飛越領空的以色列無人機開火。

敘利亞

總統阿薩德夫婦確診染疫。

福和會官方網頁：www.fratwn.org