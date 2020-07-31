7月27日，美國戰機逼近中國海岸，美國對中共極限施壓，是否真正爆發戰爭，還是取決於中共，美國憲法明訂，美國通常不是先出手發動戰爭那一方，但是，如果中國抗壓不足，選擇用軍事武力脫困，那麼剛好走進美國戰爭陷阱。

當下可以看出來：中共不堪美國壓力，終於出賣解放軍唐娟，當唐娟走出舊金山領事館那一霎那，中共在人民心中已經崩盤，因為大內宣電影所拍攝的「戰狼」，並沒有出現，能夠拯救唐娟的人，還是美國制度下的公設辯護律師，唐娟也無須花錢，所以，我們看不到戰狼「雖遠必救」的感人場面。

中共出賣紅色特務

依照國際法，中共駐舊金山領事館就是國土延伸，只要領事館不放人，唐娟就可以持續受到保護，但是，中共選擇先把唐娟女兒押送回國，充當人質，然後出賣唐娟，這是匪幫，不是國家，就如同在大洪水來襲時候，中共選擇拋棄武漢，拋棄安徽，拯救南京和上海。

「中共國」本來就不是正常國家，說穿了只是政權，和中華民國沒兩樣，因為正常國家不會擴張領土，正常國家的領袖，更不可能放著災民泡水；說難聽，中共心目中，農民就是最低等公民，從中共面對水災的策略就可以發現，大水之下，先受災的是農田，農田蓄洪池裝滿了，第二受災就是三四級城鎮，等到三四級城市也保不了，才會輪到一二級城市，安徽就是在這種自動決堤之下的受害者，一位安徽災民說；「我替你們擋住災害，請問我到上海當乞丐，有一口飯吃嗎？」毛澤東打天下，口口聲聲工農民最偉大，偉大的無產階級，農民享受嘴巴的讚美，卻過著牛馬奴隸生活，但是，真正被保護的卻是城市，毛澤東說：「農民不識字，不能搞革命，搞革命還需讀書人，所以把城裡的讀書人照顧好了，天下就太平了。」這也可以解釋習近平悠悠哉哉，面對水災滔天，還可以視若無睹，自己到處閒晃，因為只要北京、上海保住，天下就太平。

中共最擅長煽惑民族主義情緒，央視在電視上鼓勵安徽人犧牲小我，保住國家，安徽人卻說：「誰來保住我吃飯傢伙？」

呼喊義和團救中共

這幾天，北京、上海已經啟動防空演習程序，紅色黨媒開始洗腦民眾：美國要打過來，罵美國帝國主義的標語，再度朗朗上口，變成社會運動。其實，中共高層腦袋很清楚，美國不會打，也不可能攻擊中國，除非中共先出手發動軍事攻擊台灣。二戰時候，美國等到日本出手，攻打珍珠港，才宣布斷交開戰，這是美國的風格，所以，中共拼命搞大內宣說：「美帝國打來了」，目的很明顯，就是要刺激人民痛恨美國而已，提升民族主義情緒，仇台也好，仇美也罷，這些敵意情緒語言，全部是中共玩弄人民心理作戰的老套。

美國和中共搞了40年接觸交往，才發現這個政府極端不正常，美國現在把中共政權和人民分開，然後從外部極度施壓，目的就是要中國人民起來反抗暴政，這是避免兩國走向戰爭的唯一辦法。

其次，美國已經透過在港外資銀行，對港府官員開鍘，關閉這些官員帳戶，這些官員就是被美國點名，迫害「反送中」運動的黑手，消息一傳出，目前檯面上人物，人人自危，很多已經在美國享受自由生活的紅二代子孫，深怕被掃到颱風尾，美國當然知道，70年前，中國人造就了中共，讓中共有機會執政，現在，可以滅共的人，還是中國人，是否拉下習近平，紅二代只好看著辦了。

30年前，天安門民運前夕，索羅斯的開放社會基金會，被中共貼上美國特務標籤，一夕間掃地出門，索羅斯被驅逐出境時說：「中國這個爛攤子泥淖，沒有辦法依靠外力來改變，能夠推翻這個流氓惡棍政權的，還是只有中國人。」

索羅斯在中國的基金會花了一億美金，才學到教訓，說出了真話，索羅斯或許失敗，但是自由的種子已經埋下。

美國從特務、金融、科技、外交、網路、軍事、經濟極限施壓中共，估計在9月，紅色網路長城會被拆除，一半以上中國人免翻牆，也會看到世界真相，到10月，糧荒加上第二波瘟疫橫掃中國大地，有2億人陷入飢餓，這個時候將是中共被中國人趕下台的時機，中共或許會用對外戰爭，轉移人民內部壓力，但是，下場只是加速共產黨崩解時程而已。